Ultime Notizie Roma del 06-07-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale non è Buon pomeriggio della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio la nave Alan kurdi verso il porto di Lampedusa è stato notificato il divieto di ingresso nelle acque territoriali italiane da scontro tra le energie di Ministro dell’Interno Salvini sui salvataggi di migranti in mare in Un Tweet La energia ferma Non siamo intimiditi da un Ministro dell’Interno al porto è chiuso ma in Germania più di 70 città sono disposti ad accogliere le persone salvate hanno detto È stallo anche per il veliero Alex con 41 profughi a bordo il Ministro dell’Interno Salvini insisteva da Malta Low Energy fa sapere che in queste condizioni Andrea ma altamente a rischio sicurezza e incolumità delle persone Lampedusa è il suo porto sicuro possibile dicono dalla o NG sulla prossima esponente italiano nella commissione europeala riserva non ce l’ho ma il nome lo discuto prima con gli altri che con i giornalisti queste le parole di Salvini sottolineando che non manda Bruxelles un amico del mio paese spiegando che la scelta ricadrà su una politica dei tecnici mi sembra ampiamente superato ha detto Salvini la prossima settimana ci sarà la scelta del nuovo ministro degli affari europei che il voto delle elezioni europee dalla Lega l’onere e l’onore di indicare e sull’agenda per i prossimi mesi annunciato dall’anno prossimo faremo un forte taglio delle tasse Preparatevi a un bello scontro con l’Europa scossa di terremoto di magnitudo 7.1 nel sud della California dopo quella di giovedì di intensità 6.4 il Sisma è stato registrato nel deserto del mojave la stessa località Colpita da quello di giovedì i vigili del fuoco parlano di diversi feriti di incendi danneggiate anche alcune strade è il più forte terremoto registrato negli Stati Uniti negli ultimi 20 anni secondo l’esperta è probabile un’altra forte scossadi magnitudo 7 entro una settimana Grecia alle urne l’ultimo sondaggio di Pulse per Sky tv prima del voto di domani conferma al forte vantaggio del centro-destra DNA democrazia contro la sinistra di syriza al 28% il sondaggio assegna al 7% al movimento per il cambiamento 5% al Partito Comunista 4% e 3% al dm dell’ex ministro varoufakis e se queste indicazioni venissero confermate al voto nella democrazia avrebbe la maggioranza assoluta in Parlamento Papa Francesco con Amatrice tanto i fratelli e sorelle ancora vivono nel Guado trailer ricordo di una spaventosa tragedia e la ricostruzione che tarda decollare le parole del pontefice in un messaggio alle comunità Laudato sii riunite ad Amatrice sottolineando la volontà di far risuonare forte e chiaro che sono i poveri a pagare il prezzo più alto delle devastazioni ambientali per il pontefice le ferite inferte l’ambiente sono inesorabilmenteferite inferte all’umanità più indifesa è tutto dalla redazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa