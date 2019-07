Ultime Notizie Roma del 06-07-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione Gabriella Luigi in studio e scontro tra Leo ngd Ministro dell’Interno Matteo Salvini sui salvataggi di migrante in mare la volontà di portarli a Lampedusa la nave Alan kurdi dell’avena egizia con 65 naufraghi sfida titolare del Viminale e si dirige verso l’isola dove è stato notificato il divieto di ingresso nelle acque territoriali inutili telaio Energy afferma non siamo intimiditi da un Ministro dell’Interno il porto è chiuso ma in Germania più di 70 città sono disposti ad accogliere le persone salvate e stavo intanto per il veliero Alex con 41 profughi a bordo Ministro dell’Interno insisteva da a Malta in queste condizioni andare a Malta mette a rischio sicurezza e incolumità delle persone Lampedusa è il solo porto sicuro possibile dicono dallaTirana Si conferma pronta superare da domani il limite di arricchimento dell’uranio stabilito dall’accordo nucleare del 2015 l’ha stabilito Ali Akbar velayati consigliere della Suprema dell’Iran Ali khamenei secondo la TV di Stato iraniana a veleiati aggiunto che sia gli Stati Uniti sia l’Unione Europea violano indirettamente l’accordo nucleare e che quindi l’iran inizia ad arricchire l’uranio intorno al 5% oltre al limite del 3 67% imposto dall’accordo i contribuenti italiani subiscono una pressione fiscale reale del 48% si tratta di quasi 6 punti in più rispetto al dato ufficiale 42 1% nel 2018 lo afferma la cgia secondo la quale sebbene negli ultimi anni il peso delle tasse risulti leggermente in calo molti non se ne sono accorti poiché lo stesso tempo sono cresciute e tariffe di luce acqua gas i pedaggi autostradali servizi postali trasporti urbani Altro punto dolente per la cgia è il fatto che per abbassare l’etàNel 2020 ti debbano recuperare almeno 33 miliardi per questo la pressione fiscale dovrà salire è tutto dalla redazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

