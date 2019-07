Ultime Notizie Roma del 06-07-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale ed e’ continuamente sintonizzati per dare spazio all’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno è scontro fra Leone del Ministro dell’Interno Matteo Salvini sui salvataggi di migranti in mare e la volontà di portarli alla nave Alan kurdi del OM GTA III con a bordo 65 naufraghi sfida Chi è il titolare del Viminale e si dirige proprio verso l’isola dove è stato notificato il divieto di italiane ma in un Twitter nga ferma Non siamo infiniti da un Ministro dell’Interno il porto è chiuso ma in Germania più di 70 città sono disposti ad accogliere le persone da noi salvate est allo intanto per il veliero Alex con 41 profughi a bordo il Ministro dell’Interno Salvini insisteva da Malta a Low Energy fa sapere che in queste condizioni andare a Malta mette a rischio sicurezza incolumità delle personeaffermano e il solo porto sicuro possibile argomento tanti fratelli e sorelle ancora vivono nel Guado Tra il ricordo di una spaventosa tragedia la ricostruzione che tarda pure la fate con la ferma Papa Francesco in un messaggio alle comunità Laudato sii riunita ad Amatrice sottolineando la volontà di far risuonare forte e chiaro che sono i poveri a pagare il prezzo più alto delle devastazioni ambientali per il pontefice le ferite inferte all’ambiente sono inesorabilmente ferite inferte all’umanità più indifesa economia il contribuenti italiani subiscono una pressione fiscale reale del 40% si tratta di quasi 6 punti in più rispetto al dato ufficiale 42,1% nel 2018 lo afferma la cgia secondo la quale sebbene negli ultimi anni peso delle tasse risulti leggermente in calo non te ne sono accorti poiché allo stesso tempo sono cresciute le tariffe di luce acqua gas i pedaggi autostradali servizi postali trasporti urbani Altro punto dolente per la cgia il fatto che per abbassare l’etàNel 2020 chiudevano recuperare almeno 33 miliardi per questo la pressione fiscale dovrà salire molto È tutto per il momento Grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

