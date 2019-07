Ultime Notizie Roma del 06-07-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno esponente italiano nella commissione europea io la riserva non ce l’ho ma il nome lo discuto prima con gli altri e con i giornalisti sono le parole del vicepremier Matteo Salvini che sottolinea non manda Bruxelles nemico del mio paese spiega poi che la scelta ricadrà su una politica L’Era dei tecnici mi sembra ampiamente Superata la prossima settimana aggiunge ci sarà la scelta del ministro per gli affari europei che il voto delle elezioni europee dalla Lega l’onere e l’onore di indicare tu l’agenda per i prossimi mesi annuncia dall’anno prossimo faremo un forte taglio delle tasse Preparatevi a un bello scontro con l’Europa Renault nuova scossa di terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito il sud della California dopo quella di giovedì che aveva un’intensità di 6.4 il Sisma è stato registrato Harinel deserto la stessa località colpita dal sisma di giovedì i vigili del fuoco e sono stati mobilitati oltre 1000 parlano di diversi feriti incendi danneggiati anche alcune strade è il più forte terremoto registrato nello stato negli ultimi 20 anni secondo L’effetto è probabile un’altra forte scossa di 7.0 entro una settimana si conferma pronto a superare da domani chimento dell’uranio stabilito nell’accordo nucleare del 2015 lo ha ribadito il consigliere di la guida Suprema secondo la TV di stato aggiunto o che sia gli Stati Uniti sia lui figlio l’anno in accordo nucleare che quindi li lavi inizierà ad arricchire l’uranio intorno al 5% oltre il limite dei 3,67 % impostato dell’accordo in chiusura la parliamo dei saldi e oltre 14,6 milioni di Italiani ha deciso di approfittare degli sconti che partono oggi in tutta Italia per una spesa media di €270 a famiglia circa €104 a persona è la stima di un sondaggio condotto per Confesercenti sta provincia diqui c’è il prezzo credo 9 % attendo i saldi per risparmiare il più possibile crescono i furbetti del cartellino il 79% di chi compra sul web a mente di provare prima in negozio è tutto grazie per averci seguito le muse tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa