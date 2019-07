Ultime Notizie Roma del 06-07-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione sabato 6 luglio in studio Giuliano Ferrigno migranti nel primo piano è ancora scontro fra Leu NG è il Ministro dell’Interno Matteo Salvini sui salvataggi in mare e la volontà di portare i profughi a Lampedusa da 9 dell’Auchan egizi Icon a bordo 65 naufraghi sfida il titolare del Viminale e si dirige proprio verso l’isola in Un Tweet lo nga ferma Non siamo intimidire da un Ministro dell’Interno e Tallo intanto per il veliero Alex con 41 profughi a bordo caldo insiste vado a Malta Ma lunedì replica andare a Malta mette a rischio l’incolumità delle persone sul caso interviene L’Osservatore Romano Quando si tratta della povertà della disuguaglianza non vale limite delle acque territoriali scrive il giornale del Vaticano l’articolo si legge in un editoriale sui migranti dal titolo restano solo ilEhi Marconi piazza Nuova scossa di terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito il sud della California dopo quella di giovedì che avere un’intensità di 6.4 il Sisma è stato registrato a 17 Km da Reggio nel deserto vicino alla Death Valley la stessa località colpita dal sisma di giovedì i vigili del fuoco ne sono stati mobilitati oltre 1000 parlano di diverse ferite incendi danneggiate anche alcune strade il più forte terremoto registrato nello stato negli ultimi 20 anni secondo un’esperta probabile un’altra forte scossa di 7.0 entro una settimana i vigili del fuoco scrivono in una nota a tutti i cittadini dovete essere preparati e Terrana Si conferma pronta a superare da domani il limite di arricchimento dell’uranio stabilito nell’accordo nucleare del 2015 lo ha ribadito il consigliere della Suprema secondo la TV di stato aggiunto che sia gli Stati Uniti sia lui e violano indirettamente l’accordo nucleare e che quindi li danno inizierà ad arricchire l’uranio intorno al 5% oltre il limite di 3077% impostato dall’accordo spazio allo sport Apriamo la pagina dedicata al calcio Icardi e Nainggolan non rientrano nel progetto dell’Inter così l’amministratore delegato Beppe Marotta in un’intervista a Sky abbiamo parlato con loro con la massima trasparenza spiegato Marotta intanto nel MotoGP Marc Marquez Si conferma in prendibile nel GP di Germania si correrà domani nonna prova del Motomondiale lo spagnolo della Honda si è preso la Pole con il nuovo record della pista davanti a finales indietro gli italiani sentirli undicesima dentino Rossi dodicesimo Petrucci caduta km all’ora mentre Dovizioso non si è qualificato partirà XIII è tutto grazie per averci seguito l’informazione torna alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa