Ultime Notizie Roma del 06-07-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno prossimo faremo un forte taglio delle tasse Preparatevi ad uno scontro con l’Europa così il Ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini che troveremo un accordo lo fa con il sorriso sennò lo prima lo stesso Spiega ancora il Ministro dell’Interno E vicepremier intanto i contribuenti subiscono una pressione fiscale reale del 48% 6 punti in più rispetto al dato ufficiale lo dice la Silvia secondo la quale sebbene negli ultimi anni il peso delle tasse sia calato molti non se ne sono accorti per la crescita delle tariffe per la sie’gia un fattore negativo lo riveste anche il commercio Altro punto dolente la manovra richiesta da lui e per il 2020 che porterà ad un aggravio Cambiamo argomento un avviso di garanzia stato notificato a Torino dai carabinieri di una stazione locale al responsabileExit Italia associazione che promuove il diritto all’eutanasia il provvedimento è stato spiccato dalla Procura di Catania ti riguarda il caso di una donna di Paternò di professione insegnante deceduta lo scorso aprile in una clinica Svizzera che pratica il suicidio assistito non è chiaro Se il reato ipotizzato sia l’omicidio del consenziente o se come più probabile si tratti di aiuto al suicidio comitato per la legalità è la trasparenza del Comune di Milano presieduta dall’ex PM Gherardo Colombo ha sottolineato in una nota che la sentenza di condanna nei confronti della sindaco Giuseppe sala non comporta un impedimento ne costituisce motivo ostativo alla prosecuzione del suo mandato ieri l’ex Commissario straordinario dell’ Expo è stato condannato a sei mesi convertite in una pena pecuniaria di €45000 nel processo Milanese in cui era imputato per falso materiale e ideologico che la presunta retrodatazione di due verbali ancora cronaca in chiusura un uomo di 54 anni è stato trasportato in condizioni gravi all’ospedaleRaffaele dopo essere precipitato per quasi 13 metri all’interno del parcheggio sotterraneo dello stesso ospedale incidente avvenuto intorno alle 22:30 l’ho ma è caduto su una grata saldata su un’altra Almo non sarebbe in pericolo di vita ha riportato numerose fratture per cui quella del bacino e delle caviglie è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

