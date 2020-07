Ultime Notizie Roma del 06-07-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio lunedì 6 luglio Il governo ha preparato il piano nazionale di riforma destinato a essere sostenuto da recovery fonda che dovrebbe approdare tra oggi e domani in consiglio dei ministri la devastante non c’è tempo da perdere scrive Gualtieri prevista una riduzione della pressione fiscale in particolare sui Ceti medi e famiglie con figli non ci saranno condoni nel più controlli contro l’evasione sulla fiducia di Movimento 5 stelle a Conte decine nuovi focolai di contagio da coronavirus in Italia con i contagi dovuti prevalentemente a lavoratori stranieri rientrati da paesi extra Schengen da oggi a Roma tamponi a tappeto la comunità del Bangladesh dopo 5 giorni in salita sono tornati ieri a scendere i nuovi casi altri 192 lieve aumento i ricoveri all Intensive speranza verificare le norme sui piatti o per studiarema più stringenti in merito al covid-19 oltre 530000 decessi per coronavirus nel mondo negli Stati Uniti sfiorano i 130 Mila con altri 39400 contagi nelle ultime 24 ore l’India supera la Russia di terza per numero di casi stato di emergenza in Israele oggi vertice con il pieno per discutere nuove misure in Spagna lockdown per 70000 persone in Galizia Francia in versione pop covid e dopo 10 giorni in mare con I migranti allo stremo è una situazione a bordo drammatica la Ocean Viking dell’energia SOS Mediterraneo ha ricevuto il permesso di vederti verso Porto Empedocle dove dovrebbe arrivare questa mattina Ieri a bordo della nave sono stati effettuati i tamponi sui 190 naufraghi nuovo allarme intanto per il Mercantile Italia con altri 52 migranti Cambiamo argomento una bambina di 9 anni Morta investita nella tarda serata di ieri da un’auto pirata a Bagnolo Mella nel bresciano secondo una prima ricostruzione la vittima di originistava attraversando la strada sulle strisce pedonali con alcune persone tra cui la madre e cacciare investitore che ha fatto perdere le sue tracce in chiusura nella trentesima giornata della Serie A di calcio l’Inter cede per una due contro il Bologna mentre l’Atalanta vince 1-0 Cagliari il Napoli batte la Roma 21 al San Paolo Brescia Verona finisce 2 a 0 Parma Fiorentina 1 2 Sampdoria Spal 3 0 Udinese Genoa due o due per la Formula 1 botta vince il GP d’Austria le crepes secondo in rimonta ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa