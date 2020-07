Ultime Notizie Roma del 06-07-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale studio migliore il dato sui contagi che dopo 5 giorni di momenti scendono sotto la soglia di 200 Sono 192 nuovi casi di coronavirus in Italia con il totale che sale a 241 611 e quanto emerge dai dati sull’andamento del contagio comunicati dal Ministero della Salute governo bozza piano rilancio quartieri crisi devastante non c’è tempo da perdere il paese transizione ecologica inclusione sociale territoriale parità di genere queste le linee delle Piane annunciato dal ministro dell’economia riforma complessiva del fisco anche imposte indirette controlli contro evasione Ma nessun condono focolai nel mantovano tra Macelli e salumifici l’ultima segnalazione arriva dal salumificio di Viadana dove le squadre unitàdi continuità assistenziale sabato sono intervenute per sottoporre a tampone 26 dipendenti dopo che una di loro era stato ricoverato in ospedale con febbre alta scoperti 5 l’ex medico di Alzano la trasferta del 15 febbraio il racconto pubblicato sulle pagine bergamasche del Corriere della Sera viene da un medico che lavora all’ospedale di Alzano e poi dimesso e Piero che so dire il primo morto ha cercato per coronavirus nella zona era già il 15 febbraio 5 giorni prima del caso Codogno era un sospetto covid sul caso della chiusura della riapertura che ora il 23 febbraio del pronto soccorso di Alzano indagano IVM andiamo a chiudere con la borsa quella di Tokyo aperto oggi in lieve rialzo con investitori che monitorano con cautela la risalita quello globale delle infezioni di coronavirus l’indice Nikkei ha guadagnato nei primi scambi 25,74 punti e quota 22330 222 e per il momento è tuttobuon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa