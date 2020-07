Ultime Notizie Roma del 06-07-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio apriamo con il coronavirus negli Stati Uniti quasi 40.000 casain24ore un’emergenza in Israele decine nuovi popolare in Italia con i conteggi dovuti prevalentemente lavoratori stranieri rientrati dai paesi extra Schengen Loggia Roma tamponi a tappeto per la comunità del Bangladesh ieri registrati 192 nuovi casi devo mente ricoveri le Intensive oltre 530 mila i decessi per coronavirus nel mondo Dunque decine nuovi focolai in Italia con i contagi dovuti prevalentemente lavoratori stranieri rientrati dei paesi extra Schengen dicevamo da oggi a Roma tamponi a tappeto per la comunità del Bangladesh registrati 192 nuovi casi Invia momento recovered and Intensive oltre 580 mila decessi per coronavirus nel mondo negli Stati Uniti contagi sfiorano i 130 Mila con altri 39400 nelle ultime 24 ore stato di emergenza in Israele oggi vertici con Italia o in Spagna on lockdown per 70000 persone in Galizia in Francia Le Havre oggi in love in versione POP bts o per chi non vuole curarsi l’ipotesi del ministro Speranza nel nostro paese sono decine popolari di nuovi contagi in molti Come dicevamo causati da arrivi da paesi extra Schengen La pandemia non è tutto sotto controllo il governatore della Toscana Rossi ha stabilito i nei contesti di sovraffollamento il ricovero obbligatorio nei covid hotel mentre Zingaretti chiede tamponi negli aeroporti per i voli da zone ad alto rischio dopo il caso dell’imprenditore Vicentino che ha rifiutato le cure il Ministero della Salute sta quindi verificando il quadro normativo sul trattamento sanitario obbligatorio contagi nei macelli nomento loparco colpa di umidità e freddo secondo il docente di igiene università di Pisa e coordinatore della gestione delle emergenze in Puglia nei mattatoi sussistono alcune condizioni vieneparticolari che favorirebbero la diffusione del virus il freddo produce un abbassamento delle difese spiega sono diverse le segnalazioni di nuovi focolai in tutto il mondo compresa l’Italia dove negli ultimi giorni si è sviluppato un clan in alcuni impianti di macellazione nel mantovano PNR in arrivo un piano Nazionale bozza di riforma complessiva del fisco nessun condono il piano nazionale di riforma atteso i nel Consiglio dei Ministri oggi in giornata Gualtieri la crisi covid e devastante non c’è tempo da perdere usare al meglio i fondi europei piano per Green e inclusione la bozza del documento prevede una riforma complessiva del visto anche imposte indirette più controlli contro evasione nessun condono revisione Tax e spingi Tourist a partire dai sussidi dannosi decidiamo con una notizia di cronaca una bambina di 9 anni è morta investita da un’auto pirata il conducente ha fatto perdere le proprie tracce è successo a Bagnolonella nella tarda serata di ieri nel bresciano secondo una prima ricostruzione la vittima di origini straniere stava attraversando la strada sulle strisce pedonali con alcune persone tra cui la madre ed è tutto anche per questa edizione buon proseguimento di ascolto

