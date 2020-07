Ultime Notizie Roma del 06-07-2020 ore 11:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio a anticipiamo la pagina sportiva il Napoli batte 21 la Roma al San Paolo nel posticipo della tredicesima giornata di Serie A e aggancia il club capitolino al quinto posto in classifica Callejon sblocca la più del 55esimo giallorossi rispondono 5 minuti dopo con un contropiede perfetto dei miei clarian regalare i tre punti e per tutto Ci pensa Allora Lorenzo Insigne con un gol capolavoro al 82esimo si consola con il recupero in campo nell’ultima mezz’ora e ora le altre notizie sollievo sulla Ocean Viking la nave ha finalmente ricevuto istruzioni di dirigersi a Porto Empedocle 180 sopravvissuti erano sbarcati oggi lo scrive su Twitter la ngfs Mediterraneo le autorità italiane Nel frattempo sono salite sull’imbarcazione per effettuare i tamponi emigranti che verranno trasferiti nella nave quarantena Moby Zazaregolamento prima dello sbarco Sono 192 nuovi positivi di coronavirus in diminuzione rispetto a sabato quando erano stati 235 di questi 98 casi sono in Lombardia t51 e 4% di dati in Italia il numero totale di casi stare così a 200 41611 le vittime nelle ultime 24 ore sono 7 si tratta del dato più basso da inizio insieme a quello del 29 giugno i morti salgono così a 34861 Secondo i dati del Ministero della Salute il ministro della Salute Roberto Speranza sono andato all’ufficio legislativo del suo dicastero per verificare il quadro normativo sui trattamenti sanitari obbligatori l’obiettivo è quello di studiare un eventuale norma più stringente che riguarda la tutela contro il covid e dopo il caso del focolaio Veneto mia tecnica seguirà anche di supporto alle eventuali scelte in questo senso delle autorità locali andiamo in Iran che ha messo oggi che un incendio stocosa settimanale sul sito nucleare di Nathan il più importante per la produzione di Uranio arricchito ha provocato danni che potrebbero rallentare il programma atomico della Repubblica islamica Tuttavia affermato Il portavoce dell’organizzazione iraniana per l’energia nucleare berufskammer grandi citato dalla televisione di Teheran a Dio piacendo questo ritardo grazie un lavoro 24 ore su 24 secondo da lavandino ha colpito un capannone dove erano in deposito strumenti di precisione Ma secondo analisti occidentali si tratterebbe di un installazione dove venivano montate centrifughe per l’arricchimento dell’uranio di modello avanzato il suo consiglio per la sicurezza nazionale iraniana ha detto di avere appurato la causa della caduta di non volerlo per ora rivelare per motivi di sicurezza in Iran e all’estero si infittiscono tuttavia le voci secondo le quali l’incendio potrebbe essere stato provocato altri incidente analoghi avvenuti nelle ultime settimane dal tavolo attacchi compiuti da una potenza straniera forse Israele lo stato ebraico non ha confermato ne smentito facciamo azioni che è meglio lasciarha detto oggi il ministro degli Esteri israeliano e del Capo di Stato Maggiore Gavi al che il ministro ha poi ricordato che Israele ha una politica di lungo termine E durante varie amministrazioni di non consentire di avere capacità nucleari E questa era l’ultima notizia ancora voi tutti gli auguri di una buona giornata e un buon proseguimento discorso

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa