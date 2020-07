Ultime Notizie Roma del 06-07-2020 ore 13:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio è morto nella notte in una clinica Romana per le conseguenze di una caduta il premio Oscar Ennio Morricone Il grande musicista e compositore autore delle colonne sonore più belle del cinema italiano e mondiale da Per un pugno di dollari a Mission a C’era una volta in America aveva 93 anni qualche giorno fa si era rotto il femore che i funerali si terranno in forma privata il non è una trappola il segretario generale del fondo salva-stati Nicola giammarioli intervistato da Repubblica a far presente che le linee di credito non hanno nulla a che vedere con i prestiti del passato non porta una condizionalità exposed austerity Troika o ristrutturazione del debito Siamo in un altro campo da gioco rispetto al passato in Oltre alle attuali condizioni di mercato L’Italia si troverebbe a rimborsare una cifra inferiore a quella ricevuta con un risparmio di 500 milionil’hanno la Ocean Viking ancorato fuori da Porto Empedocle come da indicazioni ricevute dalla Capitaneria di Porto ma ancora non ha ricevuto informazioni su come Quando avverrà lo sbarco dei migranti soccorsi ieri a bordo della nave sono stati effettuati i tamponi sui 180 naufraghi nuovo allarme intanto per il Mercantile Italia con a bordo altri 52 migranti inizia con 10 km di coda in A12 tra Recco e Genova Est la mattina nelle autostrade Liguri per i cantieri aperti per messa in sicurezza delle gallerie in A7 verso Milano coda tra Genova Sampierdarena il bivio A7 A12 Genova in A10 verso Genova 3 km tra il bivio A10 inizio complanare Savona Albisola 3 km anche per le Brivio A10 A26 Genova Pegli e coda di un km tra Arenzano bivio A10 A26 trafori in A26 verso Voltri 2 km di coda tra Ovada e Masoni verso Gravellona 2 km tra il bivio A26 A10 genova-ventimiglia e MasonCambiamo argomento tra gli emendamenti si è parlato anche il personale ATA per arrivare adottare tutti i 4000 istituti comprensivi degli assistenti tecnici fondamentali per il mantenimento dei parametri di sicurezza scolastiche in vista del prossimo anno che partirà a settembre una figura professionale che da 40 anni vede bloccati i propri stipendi sentiamo Marcello Pacifico presidente del sindacato Agno che non sono quasi 1000 assistenti tecnici possono conferma di lettura fossero messe in pianta stabile 4000 minuti piuttosto mille tutto questo insieme alla necessità di dover assumere collaboratori scolasticiinsieme a tutti quei posti per i profili professionali riconosciuti da 25 anni dei contratti tecnici amministrativi tu diventi troppo non è che invece invece professionali per avere sempre più persone le parole usate specializzato attenzione Purtroppo da 40 anni di stipendio bloccato ed è tutto per il momento ha collaborato in redazione e Gabriele Aluigi da Francesco Vitale ancora l’augurio di una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa