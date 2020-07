Ultime Notizie Roma del 06-07-2020 ore 14:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata Un Ben ritrovati all’ascolto dalla navigazione da Francesco Vitale in studio è morto nella notte in una clinica Romana per le conseguenze di una caduta il premio Ennio Morricone in grande musicista e compositore autore delle colonne sonore più belle del cinema italiano e mondiale da Per un pugno di dollari a Mission a C’era una volta in America aveva 93 anni qualche giorno fa si era rotto il femore I funerali si terranno in forma privata il resto non è una trappola al segretario generale del messo il fondo salva-stati Nicola giammarioli intervistato da Repubblica fa presente che le linee di credito non hanno nulla a che vedere con i prestiti del passato non porta una condizionalità esposta osteria Troika o ristrutturazione del debito Siamo in un altro campo da gioco rispetto al passato Inoltre le quali condizioni di mercato L’Italia si troverebbe rimborsare una cifra inferiore a quella ricevuta con un risparmio di 58 milioni all’anno la Ocean Viking ancorato fuori da Porto Empedocle come da indicazioni ricevute dalla Capitaneria di Porto ma ancora non ha ricevuto informazioni su come Quando avverrà lo sbarco dei migranti soccorsi ieri a bordo della nave sono stati effettuati i tamponi su 189 no l’allarme intanto per il mercatino Italia con a bordo altri 53 migranti inizia con 10 km di coda in A12 tra cantieri aperti per messa in sicurezza della galleria in A7 verso Milano coda tra Genova Sampierdarena il bivio A7 A12 Genova Livorno in A10 verso Genova km tra il bivio A10 inizio complanare Savona Albisola 3 km anche tra il bivio A10 A26 e Genova Pegli e coda di un km tra Arenzano e il bivio A10 A26 dei trafori in ti sei perso oltre i 2 km di coda tra Ovada e Masone verso Gravellona 2 km tra il bivio A26 A10 genova-ventimiglia e Masone il governatore del Veneto Luca Zaia esindaco di Bari e presidente dell’anci Antonio decaro sono chi amministratori locali più popolari in Italia entrambi anche sotto la spinta del emergenza covid-19 ottengono un consenso quasi pubblicitari Se si votasse in questo momento terrebbero il 70% delle preferenze è l’indicazione del governo Paul 2020 sono oltre 530 decessi per coronavirus nel mondo negli Stati Uniti sfiorano i 130 Mila con altri 39400 contagi nelle ultime 24 ore l’India supera la Russia e le terza per numero di casi è stato di emergenza in Israele oggi vertici per noi teniamo per discutere le nuove misure Spagna lockdown per 70000 persone in Galizia in Francia riapre oggi il Louvre in versione Pop covid cronaca una bambina di 9 anni è stata investita nella tarda serata di ieri da un’auto pirata a Bagnolo Mella nel bresciano secondo una prima ricostruzione la vittima di origini straniere stava attraversando la strada sulle strisce pedonali con alcune persone tra cui la madreprosegue la caccia l’investitore che ha fatto perdere le sue tracce l’auto che guidava sarebbe un Suv di colore grigio lo sport in chiusura nella trentesima giornata della Serie A di calcio l’Inter cede per 12 in casa contro il Bologna mentre l’Atalanta vince 1-0 a Cagliari il Napoli batte la Roma 21 al San Paolo Brescia Verona 20 Parma Fiorentina 1-2 Sampdoria Spal 3 a 0 Udinese Genoa 2 a 2 per la Formula 1 bottas vince il GP d’Austria Leclerc e secondo in rimonta che noi ci proviamo qui Vi auguro un buon proseguimento di ascolto e un buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa