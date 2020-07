Ultime Notizie Roma del 06-07-2020 ore 17:10

romadailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione lunedì 6 luglio in studio Giulia Ferrigno in apertura l’addio di Ennio Morricone a mia moglie Maria al più doloroso è un pazzo del necrologio che il maestro compositore premio Oscar morto oggi a 92 anni a Roma a scrivere da solo in prima persona che domani verrà pubblicato su tutti i quotidiani nel testo Morricone spiega deve dato disposizione per funerali privati per non disturbare ricorda gli affetti più cari però prendono quanto li ho amati cordoglio unanime in Italia da Mattarella Muti a Vasco Rossi ma in tutto il mondo Soprattutto negli Stati Uniti Cambiamo argomento la prima Campanella Suonerà il 7 settembre in Alto Adige secondo l’andamento epidemiologico È previsto un modello semaforo verde no nel tuo assembramento igiene mascherine sono negli spazi comuni giallo di stanziamento di un metro obbligo di mascherina ingressie rosso nuovo look down e didattica a distanza traffico autostrade in Liguria in affanno per i cantieri aperti per messa in sicurezza delle gallerie persistono i disagi nella 26 Dove si registrano ancora più di 10 km di coda tra Amazon e il bivio A26 A10 in direzione Genova Voltri traffico scorrevole sulla 12 in assetto in direzione Milano km di coda Genova Bolzaneto Busalla sulla A19 altri code ai trafori appesantito il traffico a Genova la Liguria non può restare un saggio di una guerra tra governo e Aspi che Giulia dal giorno dopo il crollo del ponte Morandi tuona il governatore Toti migranti in chiusura Auchan Viking ancorato fuori da Porto Empedocle come da indicazioni ricevute dalla Capitaneria di Porto ma ancora non ha ricevuto informazioni su come Quando avverrà lo sbarco di migranti soccorsi ieri a bordo della nave sono stati effettuati i tamponi su 180 naufraghi Intanto i 169 risultati negativi sulla Moby andranno in strutture di accoglienza Crotone Italia sulla testa del campo profughidice Salvini è un governo complice dei trafficanti di esseri umani e tutto grazie per averci seguito le muse tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa