Ultime Notizie Roma del 06-07-2020 ore 18:10

lutto nel mondo della musica a mia moglie Maria al più doloroso addio e questo un pazzo del necrologio che il maestro Ennio Morricone Il compositore e premio Oscar morto oggi a Roma 92 anni ha voluto scrivere da solo in prima persona e che domani verrà pubblicato su tutti i quotidiani nel testo spiega di avere dato disposizione per funerali privati per non disturbare Ricordati affetti più cari spero comprendano quanto più amati cordoglio unanime da Mattarella Muti a Vasco Rossi in tutto il mondo che al momento ero disperata perché nella paura dell'incertezza del mio destino ha due mesi della Liberazione la cooperante rapita in Kenya è liberata poi Silvia Romano racconta i mesi della prigionia e la sua conversione alil giornale on-line La luce la fede a diversi gradi spiega la ragazza è la mia si è sviluppata con il tempo dopo aver accettato la fede islamica guardava il mio destino con serenità nell'anima pubblica amministrazione Tutto fatto entrare che prezzo gli altri passeranno i lavoratori in funzione entro 2021 ci potrebbero essere più pensionati e dipendenti e questo lo scenario disegnato nella ricerca che apre il forum pubblica amministrazione di quest'anno la causa del sorpasso in continuo calo del personale si spiega un equilibrio fra ingressi e uscite che nonostante lo sblocco del turnover non è stato raggiunto a fronte di 3,2 milioni di impiegati pensionati sono già 3 milioni viene fatto notare Inoltre l'uscita anticipata È stata parzialmente accelerata quota 100 in chiusura una notizia che arriva dall'estero il mondo deve essere solidali con un Kong dove l'ha imposto la sua legge sulla sicurezza nazionale trav usando il modello un paese due sistemi così Joshua Wong ex leader del Movimento degli Ombrelli del 2014 ha chiesto al mondo di essere solidale fintanto Latina Milan sul seriodue contro il Canada per la decisione di sospendere il Trattato di estradizione è l'export di materiale militare con un Kong

