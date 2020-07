Ultime Notizie Roma del 06-07-2020 ore 19:10

romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con informazioni Buonasera dalla redazione in studio Ferrigno l’addio commosso del mondo al maestro compositore Ennio Morricone in apertura porta oggi a Roma da 91 anni una lunghissima carriera con alcune collaborazioni che hanno fatto la storia come quella con Sergio Leone Giuseppe Tornatore nel 2007 l’Oscar alla carriera e nel 2016 la statuetta nuovamente a Los Angeles ricevuta per The hateful eight di Quentin Tarantino il maestro se n’è andato per le conseguenze di una caduta il grande musicista e compositore autore delle colonne sonore più belle del cinema italiano e mondiale Per un pugno di dollari e C’era una volta in America parcheggio fa si era rotto il femore I funerali si terranno in forma privata nel rispetto del sentimento di unità che ha sempre ispirato gli atti della sua esistenza e il suo testamento ha scritto Non voglio disturbare Domani la lettera di addiol’ha pubblicata sui quotidiani da Dio più commosso quello alla sua compagna di vita la moglie Maria ti amiamo il momento ero disperata perché vivevo nella paura dell’incertezza del mio destino ha due mesi la liberazione Silvia Romano con queste parole racconto i mezzi della prigionia e la sua conversione all’islam ha il giornale on-line alla luce la fede a diversi gradi spiega e la mia si è sviluppata con il tempo dopo aver accettato la fede islamica guardava il mio destino con serenità nell’anima Pooh l’ultima notizia in chiusura il mondo deve essere solidale con un Kong dove Latina ha imposto la sua legge sulla sicurezza nazionale travolgendo il modello 12 sistemi così Joshua Wong ex leader del Movimento degli Ombrelli del 2014 ha chiesto al mondo di essere solidale intanto la Cina minaccia ulteriori misure contro il Canada per la decisione di sospendere il Trattato di Export di materiale militare con un Kong è tutto grazie per averci seguito di mio zio tornano la prossima edizione

