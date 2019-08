Ultime Notizie Roma del 06-08-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno della appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio il Senato ha votato la fiducia posta dal governo sul DL sicurezza bis con 160 voti favorevoli e 57 voti contrari e 21 astenuti il provvedimento ha incassato l’ultimo via Libera del Parlamento è una pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale sarà legge Fratelli d’Italia come annunciato si è astenuta mentre Forza Italia non ha partecipato pur rimanendo in aula i presenti sono stati 289 votanti 238 la maggioranza 109 sono cinque gli assenti del MoVimento 5 Stelle in Senato che non hanno quindi votato la fiducia i 5 stelle sono schiavi l’Italia insicura dice Zingaretti del PD più poteri alle forze dell’ordine più controlli ai confini più uomini per arrestare i mafiosi camorraTi ringrazio ringrazio gli italiani e la Beata Vergine Maria ha detto il Ministro dell’Interno Matteo Salvini prossimo appuntamento cruciale in aula mercoledì con le emozioni sulla Tav al Senato Intanto il premier Giuseppe Conte ha incontrato per la terza volta le parti sociali a Palazzo Chigi sulla manovra fiscale con la prossima manovra economica intendiamo dare attuazione alla fase due per realizzare un patto per la crescita e lo sviluppo sociale basato su quattro pilastri principali la tutela della sicurezza sociale le politiche attive del lavoro e la formazione un quadro fiscale e normativo favorevole alla competitività infine il sostegno agli investimenti privati e pubblici queste le parole del Presidente del Consiglio Conte prossimo round di incontri con le parti sociali in programma a settembre in Egitto il presidente Abdel fattah al Sisi parla di atto terroristico quantoNella notte tra domenica e lunedì davanti al centro oncologico del Cairo un’esplosione che ha causato 20 morti e 47 feriti a causarla una auto lanciata contromano nel viale antistante la struttura l’esplosione ha distrutto la facciata del palazzo ha provocato un cratere a bordo del veicolo esplosivi una barca con bordo 48 migranti invece arrivata autonomamente all’isola di Lampedusa bordo anche 27 donne di cui tre incinte e 6 minori secondo le testimonianze migranti avrebbero viaggiato per 2 giorni dopo essere partiti dalla Libia durante il viaggio numero imprecisato di persone sarebbe caduto in mare tra loro un bambino di 5 mesi è un ragazzo di vent’anni è tutto dalla redazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolti

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa