Ultime Notizie Roma del 06-08-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio al Senato ieri ha approvato in via definitiva il decreto sicurezza bis svuotando la fiducia posta dal governo con 160 voti favorevoli e 57 voti contrari e 21 astenuti 289 i presenti 238 i votanti 109 la maggioranza intanto prende forma la manovra d’autunno dopo l’incontro di ieri della Premier Conte che ha annunciato un patto per la crescita lo sviluppo con i sindacati che saranno oggi al Viminale con Matteo Salvini anche se la discussione entrerà nel vivo solo a settembre Quando è previsto un incontro con le parti sociali L’intesa ma trovata a Palazzo Chigi di Gela CGIL sul tavolo il patto per la crescita e il taglio del cuneo fiscale oggi alle 15 l’ultimo consiglio dei mieiprima della pausa estiva è iniziato questa mattina intorno alle 5:30 lo sgombero dello spazio pubblico autogestito xm24 in via Fioravanti zona bolognina la prima periferia di Bologna carabinieri e polizia sono entrati dentro il centro sociale parte di agenti e militari in tenuta antisommossa sono fuori dell’edificio dove si è radunata una cinquantina di attivisti chiusa la circolazione le vie adiacenti alla struttura una parte di via Bolognese la rotonda Alex Langer e via Fioravanti così come via Tibaldi è tutto della redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa