Ultime Notizie Roma del 06-08-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno della redazione Gabriella Luigi in studio con la fiducia al senato il decreto sicurezza bis diventa legge il Ministro dell’Interno Salvini incazzato il risultato ma sottolinea che non è una vittoria della Lega Pro un passo in avanti verso un Italia più sicura lo scontro ora si sposta sul terreno della Terra e della mozione targata Movimento 5 Stelle per il no all’alta velocità sarà votata a domani il leader leghista afferma che si è perso un anno è aperto l’alleato Se dovessi ritenere che non c’è più strada non ne faccio una questione personale bisogna prenderne atto ha detto poi attacca il Ministro delle Infrastrutture Toninelli non mi sembra l’altezza ha detto a Bologna allo sgombero dello spazio pubblico autogestito xm24 in via Fioravanti in zona bolognina nella prima periferia della cittàfoto carabinieri e polizia hanno aperto una rete sono entrati dentro il centro sociale parte di agenti e militari in tenuta antisommossa fuori dall’edificio chiuse la circolazione le vie limitrofe una ruspa entrata in azione nell’ex mercato centro sociale dal 2002 alcuni attivisti si sono radunati sul tetto un esplosione si è verificata nelle prime ore di questa mattina una palazzina di Bibione per una probabile fuga di gas sul posto intervenuti i vigili del fuoco Dalle prime informazioni non ci sarebbero feriti La Palazzina è composta da 4 appartamenti affittati a tu divisi in due piani la Guardia di Finanza di Caltanissetta coordinata dalla procura sta effettuando perquisizioni e sequestri su tutto il territorio nazionale di siti web conti correnti ritenuti riconducibili alle società amicopolis Ne hai tre gestore dell’omonimo social network che secondo le indagini prometteva soldi a chi condivideva commenti e foto online le accuse esercizio abusivo delledirezione finanziaria in quanto mai autorizzati da parte della Consob alla commercializzazione di strumenti finanziari e autoriciclaggio è tutto della relazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa