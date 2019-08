Ultime Notizie Roma del 06-08-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale Bentrovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli il Senato ha votato la fiducia posta dal governo sul DL sicurezza bis stai con 160 voti favorevoli e 57 voti contrari 21 astenuti incazzato l’ultimo via Libera del Parlamento e con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale legge Fratelli d’Italia come annunciato si è astenuta mentre Forza Italia non ha partecipato al voto pure i presenti sono stati 289 i votanti 238 la maggioranza 109 la polizia della Malaysia sta cercando con l’aiuto di un elicottero e cane una ragazza inglese di 15 anni di Londra scomparsa 3 giorni fa da una riserva naturale del paese la famiglia di Nora ha detto che la giovane domenica non era nelcamera da letto Resort d’uso nello stato meridionale di leggeri sembilan la finestra era aperta e Si indaga per un sospetto crimine Wall Street chiude in calo il Dow Jones e perde il 2,90% a 27718,15 punti il naso c’è del 47% mentre lo s&p 500 Lascia sul terreno il 298 si tratta della peggior seduta dal 2019 dopo Luca Carissimi è morto anche Matteo Ferrari l’altro giovane travolto Nella notte tra sabato e domenica Mentre era in scooter con l’amico dall’auto guidata da Matteo Scapin che li ha perdonati dopo una lite in discoteca a Orio sul serio l’automobilista di turno e ora in cella per omicidio volontario le due vittime avevano 21 e 18 anni i genitori di Matteo hanno acconsentito al prelievo degli orsi si è conclusa nella città Argentina di Mendoza alla prima udienza di un processo a porte chiusedicevo se tipo 1 italiano è un giardiniere accusati di violenza sessuale il tempo numerosi bambini con difficoltà uditive ospitati nel Istituto provolo della città ieri notte Nicola Corradi 83 anni ha Orazio corbascio 59 l’impiegato Armando Gomez 57 si sono rifiutati di rispondere alle domande la Banca Centrale cinese fissalo hewan a6, 9683 dollari un livello maggiore delle attese sul mercato e scambiato sopra 7, 1100 dollari di governatore della Banca Centrale cinese gli diang sottolinea che la Cina assicurerà la fondamentale stabilità della tua valuta ed è tutto grazie per averci seguito vi diamo appuntamento alla prossima

