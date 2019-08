Ultime Notizie Roma del 06-08-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione per ritrovare l’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio dopo il sì del Senato al DL sicurezza bis ha provato ieri sera Attenzione si sposta sulla Tav sulla mozione per il no targata Movimento 5 Stelle al voto domani è intervenuto il Ministro dell’Interno Matteo Salvini Toninelli non mi sembra all’altezza di gestire le infrastrutture di un paese bello ma difficile come l’Italia ha detto è un altro terreno di scontro all’interno della maggioranza sul quale leader leghista afferma che si è perso un anno se dovessi ritenere che non c’è più strada non ne faccio una questione personale bisogna prenderne atto ha detto Salvini Intanto ieri le Presidente del Consiglio Conte ha incontrato le parti sociali sulla manovra d’autunno annunciato un paccola crescita e lo sviluppo e sindacati oggi al Viminale con Salvini anche se la discussione entrerà nel vivo soltanto nel mese di settembre Di Maio indica come prioritario anche il salario minimo ma il leader della Lega sottolinea prima il taglio delle tasse prima di ridistribuire bisogna crearla la ricchezza alle 15 di oggi l’ultimo Consiglio dei Ministri prima della pausa estiva negli Stati Uniti dopo le stragi del passo e di idee torna Trump in bocca la pena di morte per crimini d’odio e stragi di massa secondo il presidente repubblicani democratici devono unirsi e mettere a punto un per rafforzare i controlli su chi acquista armi legandola stretta la riforma dell’immigrazione domani il Tycoon andrà il falso a rendere omaggio alle Vittime della strage Intanto il candidato Democratico alla Casa Bianca l’ex vicepresidente Joe biden lo accusa di stare giocando a un gioco pericoloso con la sua retorica parliamo di aumenti contrattuali ai docenti attribuiti alla scuola secondo normativa aumenti che nonsono ancora stati parati Marcello Pacifico presidente del sindacato ANIEF ti diceva dal ministero da fonti sindacali in base all’accordo raggiunto al Palazzo Chigi oggi se ti dicono Vabbè lo chiamo per altre strade andiamo a detassare di nuovi o meno perché Dove sono le risorse come agisce il nostro studio giuridico aveva trovato le risposte le ho trovate dei 3 miliardi anni accantonabile i tagli di farmela rate più di 10 anni fa questi sono i regali non sono mai stati attribuiti alla scuola nonostante la legge gli attribuisce alla scuola e gli aumenti contrattuali quindi ha niente a parte un presupposto chiaro secondo l’ipotesi di contratto quadro accordo quadro e rappresentativa chiede di essere ascoltatose vengono presi questi soldi per il presente per il futuro in maniera tale da garantire più di €200 ogni momento il gruppo solo presto ci possiamo cominciare a parlare delle mie gli stipendi a quelli europei e tutto della redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa