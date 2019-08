Ultime Notizie Roma del 06-08-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla stazione in studio Roberta Frascarelli è cominciato intorno alle 5:30 lo sgombero dello spazio pubblico autogestito xm24 in via Fioravanti in zona bolognina nella periferia di Bologna Carabinieri Polizia prendo una resa sono entrati dentro il centro sociale parte di agenti e militari in tenuta antisommossa Sono fuori dall’edificio dove si è radunata una cinquantina di attivisti chiuse alla circolazione le vie adiacenti alla struttura una parte di via Bolognese alla rotonda Alex Langer via Fioravanti e via Tibaldi a 70 anni dal disastro nucleare rintocchi della campana nel Parco del memoriale della Pace di Hiroshima hanno scandito il tradizionale minuto di raccoglimento alle 8:15 del mattino per ricordare l’orrore della bomba atomica sganciata dagli Stati Uniti sulla città diventata simbolo della catastrofe provocato dall’uomo Cerca cinquantamila persone erano presenti alla cerimonia assieme ai rappresentanti di 92 Nazioni Donald Trump e ordina il blocco degli asset del governo del Venezuela negli Stati Uniti il presidente ha firmato un ordine con il quale contiene Allianz sede del governo e vieta esecutivo venezuelano a meno di esplicita eccezioni alla prima volta in trent’anni degli Stati Uniti impongono misure così stringenti nei confronti di un paese dell’emisfero occidentale borsa di Tokyo Avvia oggi gli scambi sostenuto ribasso dopo l’ampia collezione registrata Nella notte tra gli indici statunitensi mentre prosegue lo scontro commerciale tra Pechino e Washington film Luna 93% lasciando sul terreno 400 punti bisogna affrontare l’emergenza salariale intendiamo perciò procedere con un significativo taglio del cuneo fiscale e contributivoil presidente Conte a Palazzo Chigi il tavolo con le parti sociali sulla manovra con la prossima manovra economica intendiamo dare attuazione alla fase due per realizzare un patto per la crescita e lo sviluppo sociale basato su quattro pilastri principali ed è tutto Grazie dell’attenzione puntamento alle prossime ore

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa