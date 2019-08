Ultime Notizie Roma del 06-08-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno politica in apertura serve una manovra oltre la spesa corrente con investimenti questo il messaggio del vicepremier Matteo Salvini alle parti sociali dell’incontro al Viminale sul tema legge di bilancio secondo il leader della Lega la manovra non può essere un gioco delle tre carte sullo sfondo un punto di partenza chiaro vero far crescere il PIL una manovra vera soldi veri per investimenti opere pubbliche e infrastrutture spiega il vicepremier che si dice pronto ad andare a contrattare a Bruxelles la flessibilità necessaria dal leader di Confindustria boccia l’invito a coniugare taglio del Cuneo un graffito con Carola Rachele il capitano della tv o ci tiene in braccio un bimbo africano è l’ultima opera realizzata da una torre per l’altro lo stesso del bacio di Maio Salvini questa volta a Taormina InviaCrocifisso disegno intitolato Santa Carola protettrice dei rifugiati si vede la giovane tedesca tenere in braccio un bimbo africano con il giubbotto di salvataggio sul braccio sinistro invece si era una borsetta di primo soccorso l’autore si chiama tv-boy gli esseri il presidente turco erdogan ha detto oggi che anche arrabbierà in tempi brevi non offensiva militare nel Nordest della turchia. le forze curde sostenute dagli Stati Uniti durante la guerra con l’isis ne dà notizia l’agenzia turca anadolu erdogan ha aggiunto che la Turchia già informato gli Stati Uniti e la Russia del suo piano torniamo in Italia in due operai che lavoravano per conto di autostrade sono morti investiti da un TIR che ha invaso in cantiere nel tratto bolognese della 14 a Borgo Panigale incidente poco prima delle 23 di ieri nei pressi dello svincolo per accordo interno gli operai stavano terminando l’allestimento del cantiere in mezzo entrato nell’aria investendoli rischiando di travolgere un terzo ha detto riuscito a spostarsi in tempo il camionista indagato per omicidio colposoè stato sottoposto ai test per verificare se fosse sotto effetto di alcol o droghe è tutto grazie per averci seguito le news tornano la prossima edizione

