Ultime Notizie Roma del 06-08-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione buona sera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno politica in primo piano perché il vicepremier Matteo Salvini dice alle parti sociali nel incontro al Viminale sul tema legge di bilancio oltre la spesa corrente con investimenti secondo il leader della Lega la manovra non può essere un gioco delle tre carte sullo sfondo un punto di partenza chiaro vero far crescere il PIL una manovra vera soldi ieri per investimenti opere pubbliche e infrastrutture spiega il vicepremier che si dice pronto ad andare a contrattare a Bruxelles la flessibilità necessaria da leader di Confindustria boccia l’invito a coniugare il taglio del Cuneo flat Tax la cronaca confessata Carabinieri di Savona il ragazzo di 17 anni che ha tirato un bidone della spazzatura dalla strada sulla spiaggia di Bergeggi colpendolo al voltomagazzino francese di 12 anni che dormiva in tenda ai Carabinieri ha spiegato di non sapere che sotto c’erano delle persone era anche convinto di lanciarlo direttamente in mare si è detto molto dispiaciuto non riferire i militari quali hanno anche spiegato che fino ad un’ora prima del lancio nel punto dell’impatto dormiva la sorella della vittima che si era da poco spostata per comodità una coincidenza fondamentale altrimenti di impatto l’avrebbe uccisa in francese stato invece colpito di rimbalzo Cambiamo argomento lex tesoriere della Lega Francesco Belsito imputato nel processo sulla truffa ai danni dello stato sui rimborsi elettorali al collegio della sezione feriale della Cassazione chiamata decidere sulle condanne la luce è legale di Belsito l’udienza sospesa per formalizzare la ricusazione del sito è stato condannato in appello a 3 anni e 9 mesi il leader della Lega Umberto Bossi a un anno e 10 mesi oggi la requisitoria le aringhe al termine del dibattimento non c’è stata la camera di consiglio poiché un altro collegio della Cassazione dovrà pronunciarsiliminarmente sulla ricusazione ultime notizie in chiusura Alexa Fuoriclasse dell’atletica pluricampione Olimpico Carl Lewis attacca il presidente Donald Trump il presidente tassista dice che è Misogino è pieno di pregiudizi che non dà valore che a te stesso e invita a battersi per i diritti delle persone e da lì ma dove si trova per presenziare giochi panamericani lui si dice totalmente a favore dell’ equità salariale dei premi per gli atleti Uomini e Donne e ti ragazze mia madre non avesse praticato la plastica degli anni 50 adesso io non sarei qui la verità è che ci sono un sacco di pregiudizi le parole di lui si dal Perù era l’ultima notizia Grazie per averci seguito informazioni torna la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa