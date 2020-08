Ultime Notizie Roma del 06-08-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Ben ritrovati l’ascolto della redazione Gabriella Luigi studio vertice fiume per il decreto agosto che dovrebbe approdare in consiglio dei ministri per il fine settimana tra i nodi da sciogliere la proroga del blocco e licenziamenti i sindacati chiedono lo stop a fino a dicembre 2006 salta si corre il rischio di uno scontro sociale Alberto nel segretari di CGIL CISL e UIL che annunciano un’iniziativa per il 18 settembre che potrebbe trasformarsi in uno sciopero generale lo sciopero inutile Lavoriamo insieme per la ripresa risponde Confindustria sottolineando che lo stop dei licenziamenti pietrifica l’economia e di 135 morti e 5000 decine di dispersi e 300 mila sfollati il bilancio provvisorio della duplice esplosione di ritratto di ammonio avvenuta in un deposito a Beirut il governo libanese chiede che vengano Arrestati tuttiresponsabili dello stoccaggio della sostanza che ha provocato la tragedia intanto Fonti del pentagono smentiscono le affermazioni di Donald Trump che aveva parlato di terribile attentato il ministro della Salute libanese avverte la popolazione dei pericoli delle sostanze tossiche sprigionate nell’aria oltre 50000 posti in più tra docenti e ATA con una priorità per la scuola dell’ infanzia alla primaria lo prevede un’ordinanza della ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina con il decreto e rilancio Abbiamo previsto la possibilità di ridurre progressivamente il numero di alunni per classe aggiunta la ministra Intanto sono 769 mila le domande presentate per le supplenze a 24 ore dalla scadenza in Lombardia l’assessore al Welfare gallera annuncia screening a tutto il personale scolastico della ripartenza è tutto dalla redazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa