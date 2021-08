Ultime Notizie Roma del 06-08-2021 ore 07:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dal redazione alla microfono Giuliana o Ferrigno non so covid in primo piano il bilancio di ieri sono 7230 i nuovi casi di coronavirus in Italia i decessi sono 27 il tasso di positività e del 4% secondo il monitoraggio della fondazione gimbe rallenta l’incremento dei casi settimanali più 20% i nuovi positivi e negli ultimi 7 giorni 28 luglio 3 agosto rispetta la settimana prima nonostante questo continuano a salire i ricoveri in area medica + 36,3% nelle terapie Intensive più 36,5 i numeri assoluti rimangono bassi ma con rilevanti differenze regionali di occupazione dei posti letto Ed è stato confermato dalla cabina di regia del governo in vista del Consiglio dei Ministri ieri sera l’obbligo del certificato verde anche per gli studenti universitari alla ripresa dell’anno accademico C’è poi l’accordoprima di regia per i trasporti su lunga percorrenza la misura spiegano fonti di governo entrerà in vigore il primo settembre anche se durante la cabina di regia si è valutato di anticipare l’inizio della sua attuazione al 20 agosto sui traghetti non sarà necessario per i viaggi in treno regionali è ancora in discussione si escludere dall’obbligo alle navi che attraversano lo Stretto di Messina Per quanto riguarda gli autobus i contorni della obbligatorietà l’impasto Sono in via di definizione l’ipotesi che vada per i viaggi i mezzi che attraversano due regioni Cambiamo argomento annuncio inaspettato di Valentino Rossi ho deciso di fermarmi alla fine della stagione questa sarà l’ultima come pilota di MotoGP 42 anni Valentina parte emozionato nascoste da mariko Mi dispiace Avrei voluto correre altri 20-25 anni ma purtroppo non è possibile Penso che correva con le macchine ma ancora una processo in corso a quanto il dottore non c’è alcuna decisione presa Mi sento un filato in moto o in macchina e lo resterò per tutta la vita anche solo Torniamo a parlare del portale delle vaccinazioni del Lazio il Presidente della Regione Nicola Zingaretti ha annunciato il ripristino della paginaattivato un sito regionale temporaneo che conterà l’informativa e cittadini ai servizi amministrativi entro venerdì prossimo tenere Attiva la posta elettronica ed entro fine agosto l’attività di bilanci cui dati sono integri Pro se nel frattempo le indagini della Polizia Postale assieme all’aeroporto e Let’s be High per risalire ai pirati informatici responsabili dell’attacco di domenica scorsa è tutto per il momento Grazie per averci seguito le mie cose attorno alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa