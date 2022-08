Ultime Notizie Roma del 06-08-2022 ore 09:10

romadailynews radiogiornale sabato 6 agosto Buongiorno da Francesco Vitale l’esodo 2022 In questo primo weekend di agosto arriverà il segno del maltempo a nord di picchi di caldo al sud ieri forti pioggia hanno colpito Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige 100 persone sono state evacuate in Val di Fassa alberghi e abitazioni private per il rischio di smottamenti hanno trascorso la notte in un centro della Protezione Civile nelle palestre Trani ed esondazioni hanno provocato la chiusura di alcune strade di montagna alla vigilia di una giornata da bollino nero per il traffico Già ieri diverte code e incidenti sulle strade Fermi camion il picco di partenze è previsto per questa mattina questo weekend sarà l’apice del caldo con picchi 38 40 gradi all’ombra già da domenica al nord rinfresca e attesa per le prossime ore la parola definitiva sul raccordo nel centro-sinistra in vista delle elezioni del 25 settembre anche se fino a ieri sera allemi sono a parte lontano e specialmente tra Carlo Calenda leader di azione la coppia formata da Nicola fratoianni Angelo Bonelli entrato un incontro tra segretario del PD Letta con Bonelli e pratoianni è stato rinviato a diver di giunge Tuttavia un primo via libera il fatto col PD è per oggi attesa la decisione di sinistra italiana che riunisce l’assemblea del partito nel centro-destra Giorgia Meloni in un’intervista a Fox ipotizzando premiership Salvini Spero altrettanto spiegando un voto in più per il secondo mese di seguito la produzione industriale in Italia R3 scendendo dei due uno per cento a giugno Dopo il calo di 1,1 a maggio intravede Nubia confermato il Rating dell’Italia baa3 l’agenzia rivede al ribasso le prospettive a negative da stavi e avverte sud Italia ci sono rischi materiali sulle prospettive di crescita legati alla riduzione del PNR alle forniture energetiche mai mettere sta fiduciose definisce la revisione al ribasso opinabile spiegando che i numeri dell’economia italiana sono buoni e che deve essere anticipate non costituiscono Mariacontesto delle democrazie europee sale la tensione Gaza missili italiani sono stati lanciati nella trincea per quella che è stata chiamata l’operazione Breaking Dawn colpi di obiettivi della Gea di islamica ha detto il premier per rimuovere una minaccia concreta l’esercito riferisce di aver colpito il comandante altri 15 membri della Giada la presidenza di Abu mazen ha condannato l’aggressione italiana contro il popolo dell’attrice di Garda navigazione colpito un edificio destinato a uffici tra i morti ci sarebbe una bimba di 5 anni ancora Alta tensione a Taiwan aerei e navi cinesi hanno superato la linea mediana nello stretto e mentre gli Stati Uniti Congo Ambasciatore cinese l’Unione Europea fa un appello alla calma e rischi di tragiche conseguenze ha detto l’altro rappresentante dell’Unione Europea Joseph Vorrei la casa bianca non tutti i canali sono chiusi intanto l’ho detta sono partite le navi cariche di cereali Putin e lode attività di mediatore di Aldo anni tra Stati Uniti e Russia si aprono spiragli per lo scambio dei detenuti a cominciare dalla cestista brittney griner dal dottore Russo all’onu l’Ucrainapronta trattative serie e le proposte che avanzato sono ridicole proteggono le prove libere la qualificazione al Gran Premio di motociclismo a Silverstone Gran Bretagna prima appuntamento di Motomondiale Dopo la pausa estiva dove ieri il più veloce Sì confermato Fabio quartararo in Perla la Yamaha M1 nel calcio diverse partite di Coppa Italia ieri l’Arsenal ha cominciato con una vittoria in trasferta la nuova avventura in Premier League imponendosi 30 contro il Crystal Palace è questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa