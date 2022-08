Ultime Notizie Roma del 06-08-2022 ore 14:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio per le prossime ore la parola definitiva sull’accordo nel centro-sinistra in vista delle elezioni del 25 settembre anche se fino a ieri sera le posizioni sono a parte lontano e specialmente tra Carlo Calenda leader di azione la coppia formata da Nicola fratoianni Angelo Bonelli un incontro tra segretario del PD Letta con Bonelli è fratoianni è stato rinviato oggi dai verdy giunge Tuttavia un primo via libera al patto col PD e per oggi attesa la decisione di sinistra italiana che riunisce l’assemblea del partito di centro-destra Giorgia Meloni non intervista a Fox ipotizza una sua premiership sarebbero un’oretta e la prima donna a guidare l’Italia sta bene Spero altrettanto spiegando un voto in più voltiamo pagina l’agenzia Moody’s ha confermato il rugby dell’Italia Mari vedendo a ribasso le prospettive per il paese da negativo da stabile una scelta che la società spiega con le incertezze sollevate dalle dimissioni del governoaghi sulla capacità di rispettare il sentiero di riforme previsto dal PNR polemica la risposta del Ministero dell’Economia e delle Finanze decisione opinabile voltiamo pagina circa un centinaio di persone tra turisti e residenti sono state evacuate da alberghi e abitazioni private in Val di Fassa in Trentino Alto Adige dove nella serata di ieri si è abbattuto una bomba d’acqua che ha provocato in breve tempo frane smottamenti e le fondazioni di alcuni torrenti gli hanno trascorso la notte nel centro della protezione civile e nelle palestre vicine rimaniamo andiamo all’estero Torniamo all’estero la Cina ha stimolato attacchi contro te One il terzo giorno di esercitazioni militari su vasta scala intorno all’Isola lo afferma il Ministero della Difesa di Taipei che sostiene anche che siano stati rilevati diversi che accennavi dell’esercito Popolare di liberazione intorno allo stretto con alcune che anno ha lasciato la linea mediana in un’azione di possibile attacco simulato intanto la Cina rompe con gli Stati Uniti Pechino annunciato sanzioni contro la speaker della Camera dei rappresentanti americana Nancy pelosi verrà visita Taiwan del 2 agostosospeso la cooperazione con Washington sulla 8 doppie tra cui gli incontri del campo della Difesa e la cooperazione nella lotta ai cambiamenti climatici molti amo ancora pagina secondo il capo o dell’amministrazione militare della città le forze russe avrebbero bombardato Nico e di sopra Ovest esplosioni denunciate dal sindaco anche a kharkiv da ho detto sono partite altre navi cariche di cereali Putin un robe l’attività di mediatore virgola nei trattati uniti e Russia si aprono spiragli per lo scambio di detenuti a cominciare dalla cestista brittney griner l’ambasciatore Russo all’onu Marina non è pronta trattative serie le proposte che avanzato sono ridicoli amarico live scappato ieri alle 22 Italia non coprifuoco e durerà fino a lunedì mattina il presidente Vladimir zelenski afferma in un’intervista al pub in ammollo importa di cercare i colloqui diretti con l’omologo cinese ingenting per aver aiutato a porre fine all’invasione ed era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa