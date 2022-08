Ultime Notizie Roma del 06-08-2022 ore 15:10

romadailynews radiogiornale sabato 6 agosto Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno continuano le Maxi manovre militari cinesi con aerei e navi intorno a Taiwan iniziate dopo la visita di Nancy pelosi sull’isola vari mezzi dell’esercito Popolare di liberazione cinese sono stati individuati intorno allo Stretto Alcuni hanno superato la linea mediana di demarcazione si legge in Un Tweet del Ministero della Difesa di Taipei il Ministero precisa che le forze armate dell’isola di fatto indipendente Ma che considera una provincia di belle e hanno risposto anche con ammissioni di Combat è il Petrol e pattugliamento navale sistemi missilistici terrestri Taiwan intanto contesta le parole che arrivano dal gigante a quelle del ministro degli Esteri cinese Wang Yi dopo la controversa visita di Nancy pelosi in una nota Il Ministero degli Esteri di Taiwan afferma che il gigante asiatico la Cina ha usato la missione della speakercome un pretesto per lanciarti in esercitazioni militari pericolose nel acque intorno a Taiwan la richiesta a Pechino e di porre fine alle scalette un di tensione di smettere di creare in modo unilaterale una crisi e lo stretto Chiama Gaggia ancora esteri aumenta la tensione nella notte sono proseguiti i bombardamenti israeliani e raggi risposta lanciati verso Israele si ferma la centrale elettrica dalla striscia riferito alla radio militari sono stati lanciati finora oltre 160 razzi nelle stesse ore Israele ha condotto 30 attacchi a Gaza scoperto 40 obiettivi tutti della CIA di islamica secondo una radio militare di casa riferiscono che finora si sono avuti 11 morti tra cui una bambina di 5 anni due civili e oltre 80 feriti torniamo in Italia maltempo in Trentino Alto Adige frane e smottamenti stanno mettendo in ginocchio la regione nelle ore dell’esodo turistico strade chiuse sono impegnato i vigili del fuoco che sul canale Twitter e unione provinciale dei volontari segnalano l’allerta la popolazione un violento temporale ha colpito nella serata di ieri la Valle di Fassa causando danni e costringendo i vigili del fuocoalcuni alberghi in numerose abitazioni contro un centinaio le persone costretta a passare la notte nelle strutture di emergenza allestite presso i locali centro della Protezione Civile nelle palestre scolastiche è tutto grazie per averci seguito le news e tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa