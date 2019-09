Ultime Notizie Roma del 06-09-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio ha giurato ieri il governo Conte bis 21 i ministri di un Movimento 5 Stelle Partito Democratico ai quali il trenino ha chiesto le ali e niente sgrammaticature istituzionali Salvini ha chiamato ad una manifestazione davanti a Montecitorio per lunedì giorno della fiducia della Camera al nuovo esecutivo genti componente italiano della commissione europea sarà vicepresidente avrà la delega all’economia o al commercio ieri la formalizzazione della nomina dal Consiglio dei Ministri il primo dell’era oggi a Bruxelles incontrerà la presidente Letta ponder leyen i mercati brindano al nuovo esecutivo oggi è atteso il Rating sui titoli italiani da parte dellaMoody’s dal nuovo governo subito uno schiaffo politico a Salvini con la decisione del Consiglio dei ministri di impugnare una legge regionale del Friuli a guida leghista su norme ritenute scriminanti verso I migranti l’ex vice premier e intanto indagato per diffamazione contro la comandante della Sea Watch 3 Carola rackete dopo che lo ha denunciato per diffamazione l’immigrazione una delle priorità della Farnesina dice il titolare del dicastero Luigi Di Maio va superato il regolamento di Dublino dice il leader pentastellato ultimo bilancio dell’uragano Dorian alle Bahamas è salito ad almeno 30 vittime circa 220 mila le case e le attività in south Carolina rimaste senza elettricità tra le interessate dal blackout la storica Charles Barkley e dorchester il numero dei clienti rimasti al buio sale a 267000piscina a Nord Carolina Papa Francesco invece questa mattina conclude la sua visita in Mozambico per volare nel pomeriggio in Madagascar la storica firma il 6 agosto scorso della di Pace per il Mozambico tra governo e opposizione una pietra miliare che salutiamo e speriamo come decisiva ha detto Bergoglio in merito all’accordo che altro a quello del 92 firmato a Roma con mediazione della Comunità di Sant’Egidio è tutto per il momento Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa