Ultime Notizie Roma del 06-09-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio ieri il giuramento del governo Conte bis nelle mani del capo dello Stato Sergio Mattarella avventura i ministri pentastellati del PD che pongono l’esecutivo ai quali il premier ha chiesto rapporti reali e niente sgrammaticature istituzionali lunedì verrà votata la fiducia alla camera poi al Senato il primo Consiglio dei Ministri ha ratificato la nomina di Gentiloni come componente italiano della commissione europea sarà vicepresidente che avrà la delega all’economia o al commercio oggi incontrerà la presidente eletta bunder leyen i mercati brindano al nuovo esecutivo in territorio positivo ieri Piazza Affari spread intorno a 150base oggi a te ferreting sui titoli italiani da parte dell’Agenzia Moody’s si aggrava il bilancio dell’uragano Dorian che alle Bahamas ha fatto almeno 30 vittime ma sono 220 mila le case l’attività in south Carolina rimaste senza elettricità tra le città interessate dal blackout la storica Charlestone berkeley.edu il numero dei clienti rimasti al buio saleha 267000 con la vicina North Carolina il bilancio per la potrebbe ulteriormente aggravarsi festival del cinema di Venezia Johnny Depp torna con un ruolo da cattivo in waiting for the barbarians in concorso e Roger Waters con un documentario sulla sua storia live sono i personaggi di più attesi quest’oggi nella città Lagunare è anche il giorno del debutto dell’ultimo tra i 3 film italiani in gara la mafia non è più quella di una volta di maresco puòin corso tutto il mio folle amore di Salvatore lo sport calcio 5 su 5 per l’Italia che ha battuto l’Armenia 3 a 1 in rimonta confermandosi a punteggio pieno in testa al suo girone di qualificazione ad euro 20 20 domenica ci sarà la Finlandia che ieri ha battuto 1-0 al Grecia nell’under 21 stasera amichevole Italia Moldavia in Formula 1 a Monza le prove libere del Gran Premio di Italia mondiali di basket oggi azzurri sfidano la Spagna nel tennis US Open Serena Williams in finale contro la 19enne Andrea domani il giovane italiano berrettini incontro Nadal in semifinale è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa