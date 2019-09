Ultime Notizie Roma del 06-09-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione ritrovate l’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio Torniamo sul nuovo governo il conte Bisca giurato ieri nelle mani del capo dello Stato Sergio Mattarella e lanciando poi segnale di novità dal Consiglio dei Ministri che ha confermato il nome di Paolo Gentiloni come componenti italiano della commissione europea lex premier era vicepresidente avrà la delega all’economia o al commercio incontrerà oggi la presidente von der leyen Conte ai 21 ministri ha chiesto di avere rapporti le ali e niente sgrammaticatura istituzionali nel fine settimana lavoro era il corso che dovrà tenere il lunedì sulla fiducia alla camera per il governo apertura di credito dei mercati più 1 % Piazza Affari spread a 153 punti base è finito lo scontro con l’Unionedice l’agenzia di Rating Fitch e oggi invece atteso il Rating sui titoli italiani da parte dell’Agenzia di Moody’s il babbo invece conclude la sua visita in Mozambico questa mattina nel pomeriggio Volerà in Madagascar in mattinata ha visitato la casa di cura di inquieto del progetto anti-aids Dream della Comunità di Sant’Egidio ed ha lanciato un messaggio di speranza sulla possibilità di combattere la piaga dell’AIDS in seguito celebrerà messa nello stadio disinfetto e alle 12:45 partirà per il Madagascar la storica firma al 6 agosto scorso dell’accordo di per il mondo amico tra governo e opposizione è una pietra miliare che salutiamo e speriamo come decisiva ha detto ieri Bergoglio l’ex Ministro dell’Interno Matteo Salvini è indagato per diffamazione dopo la denuncia presentata a luglio da Carola rackete la comandante di Nave Sea Watch 3 nelle scorse settimane la procura di Roma ha inviato gli atti a Milano dove Salvina la residenza per competenzadenunciato da una comunità tedesca traghettatrice di immigrati che ha speronato una motovedetta della Guardia di Finanza per me è una medaglia ha detto Salvini si aggrava invece bilancio dell’uragano Dorian l’ultimo parla di 30 vittime alle Bahamas circa 220 mila tra case attività in south Carolina sono invece rimaste senza tra le città interessate dal blackout anche Charles Barkley e do il numero delle utenze di Master bujo sale a 267000 con il vicino North Carolina a casa bianca intanto difende Trump per la gaffe della cartina modificata per includere l’alabama tra gli stati coinvolti dall’uragano il consigliere per la sicurezza nazionale Peter Brown spiega da bere insieme al Tycoon e non solo le previsioni ufficiali del Centro nazionale per gli uragani ma anche altri prodotti compresi i vari modelli meteo e grafici è tutto per il momento Vi auguro un buon proseguimento

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa