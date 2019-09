Ultime Notizie Roma del 06-09-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione Gabriella Luigi in studio in apertura la politica ieri il giuramento della nuova squadra di governo davanti al capo dello Stato Sergio Mattarella nel primo Consiglio dei Ministri è stato nominato Paolo Gentiloni alla commissione europea il candidato italiano che andrà a ricoprire la carica di vice presidente con deleghe o all’economia o al commercio l’ex premier questa mattina a Bruxelles colloquio con la presidente eletta Ursula von der leyen il colloquio servirà ad orientare le decisioni della Libertà tedesca alle prese con l’attribuzione dei portafogli della sua squadra di governo che presenterà martedì Gentiloni sembra essere in pole position per gli affari economici il segretario dei democratici Zingaretti Giura sulla svolta archiviata la staiLodi ora si mettano al centro le persone la loro dignità e la voglia di realizzarsi costruirsi il futuro l’ex ministro dell’economia Padoan sostiene che ora c’è fiducia sul paese borsa ph questa mattina me lo zero 1% spread sempre intorno a 150 punti base uragano Dorian il bilancio finale delle vittime alle Bahamas sarà sconcertante lo ha ribadito il Ministro della Sanità del paese due in senso secondo quanto riporta la CNN sottolineando che le autorità hanno inviato 200 sacchi per cadaveri nelle isole Abaco è più colpite dell’arcipelago secondo un sito locale sono oltre 5500 le persone di cui non si ha notizia da giorni la Croce Rossa Internazionale teme che il 45% delle case sulle isole di Grand Bahama e Abaco balla dire 13.000 immobili siano state gravemente danneggiate o distrutte dall’uragano il bilancio ufficiale delle vittime per ora è di 30 morti Il papà ha salutato il Mozambicodifficile parlare di riconciliazione quando sono ancora aperte le ferite procurate da tanti anni di discordia nonostante ciò Gesù Cristo invita ad amare e a fare il bene Questo è molto di più che ignorare la persona che ci ha danneggiato è un mandato che mira a una benevolenza Attiva disinteressata e straordinaria verso coloro che ci hanno ferito ha detto papa Bergoglio invitando alla riconciliazione Mozambico dopo gli anni di guerra civile Bergoglio ha parlato durante la messa celebrata lo stadio di impeto davanti a 60000 persone prima della partenza per il Madagascar nessuna famiglia nessun gruppo di vicini nessuno e tantomeno un paese ha futuro se il motore che li unisce grande 1 e copra le differenze e la vendetta e l’odio ha detto Bergoglio il figlio di Beppe Grillo il diciannovenne Ciro è nato per violenza sessuale di gruppo insieme con altri 3 amici lo scrivono questa mattina alla stampa Il Secolo decimonono stando a quanto riportato la procura di Tempio Pausania avrebbe aperto un fascicolo in seguito alla denuncia di una Modàscandinava accusa P4 Lever abusato di lei al termine di una serata culminata nella residenza estiva del fondatore del MoVimento 5 Stelle in Costa Smeralda il gruppo che ieri è stato ascoltato dal PM titolare del fascicolo Laura Bassani si sarebbe difeso sostenendo che il rapporto non consenziente lo sport in chiusura Serena Williams ha conquistato la finale degli US Open di tennis già 6 volte il New York a trentasettenne statunitense numero 8 della classifica wtf ha battuto in semifinale con il punteggio di 6-3 6-1 la ventisettenne Ucraina Elina svitolina domani Matteo Beretta sfiderà Rafael Nadal nelle semifinali maschili degli US Open di tennis è tutto dalla relazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa