Ultime Notizie Roma del 06-09-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio della redazione Caprile a Luigi in studio o Paolo Gentiloni il candidato italiano Per la Commissione Europea è stato ricevuto per circa un’ora a Bruxelles della presidente eletta Ursula von der leyen un incontro svolto in un clima di grande amicizia servito ad orientare le decisioni di von der leyen nell’attribuzione del portafogli con la visione italiana che resta quella degli affari economici lunedì è previsto un nuovo incontro tra il presidente uscente della Commissione Europea jean-claude juncker è la stessa ponder lei e anche l’indomani presenterà la sua nuova squadra Re tra l’indice spia dell’andamento dell’economia italiana messo appunto dall’istat il recente peggioramento è causato dall’ elevata instabilità del quadro congiunturale riflesso sull’andamento del indicatore anticipatore La debolezza dei ritmi produttivi sia riflessa anche sul mercato del lavoro dell’interruzione della crescita dell’Unità lavoro e delle Ore lavorate nel Regno Unito la sospensione del parlamento britannico annunciata dal governatore di Boris Johnson e per 5 settimane a partire dalla prossima è legale lo hanno confermato i giudici dell’alta Corte britannica di Londra accogliendo le contestazioni presentate degli avvocati dell’attività Gina Miller con il sostegno dei politici prima di vari partiti incluso l’ex premier John Major il caso passerà la corte suprema per una ulteriore passaggio uragano Dorian è stato declassato a tempesta di categoria A1 convento di fino a velocità massima di 144 km orari lo rende noto il centro nazionale americano per gli uragani il bilancio finale delle vittime provocate dal uragano delle Bahamas secondo il Ministro della Sanità sarà sconcertante un sito locale conta oltre 5500 persone di cui non si hanno notizie da giorni il bilancio ufficiale delle vittime per ora di 30 morti per il momentoVi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa