Ultime Notizie Roma del 06-09-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione venerdì 6 settembre in studio Giuliano Ferrigno è stato ricevuto per circa un’ora a Bruxelles della Presidente Letta Ursula von der leyen Paolo Gentiloni candidato italiano per la commissione europea incontro riferiscono fonti svolto in un clima di grande amicizia è servita ad orientare la decisione te la manderei e nell’attribuzione dei portafogli con l’ambizione italiana che resta quella degli affari economici lunedì è previsto un nuovo incontro tra il presidente uscente della Commissione Europea jean-claude juncker è la stessa non è lei anche l’indomani presenterà la sua nuova squadra, Mr tra l’indice spia dell’andamento in Italia messa. dall’istat il recente per l’elevata instabilità del quadro congiunturale ci sono riflessi sull’andamento del indicatore anticipatore che scrive l’istituto nella nota mensile Istat agosto ha segnato un’ampia flessione suggerendo il proseguimento della fase videolivelli di attività economica per l’Istat Inoltre la debolezza dei ritmi produttivi sia riflessa anche sul mercato del lavoro determinando l’interruzione della crescita delle unità di lavoro e delle Ore lavorate brexit funzione del parlamento britannico annunciata dal governo Tory di Boris Johnson per 5 settimane a partire dalla prossima illegale hanno confermato i giudici dell’alta Corte britannica di Londra cogliendo E dopo c’è un primo ricorso dei tanti anti break si tratta del filo di Scozia le contestazioni presentati dagli avvocati della TV sta Gina Miller con il sostegno di politici e di vari partiti incluso lex premier già meglio il caso ora va la corte suprema per un ulteriore passaggio ultime notizie in chiusura del responsabile della commissione elettorale centrale è stata aggredita nella sua abitazione nel cuore della notte lo riporta un’agenzia ci danno il Ministero degli Affari interni definito il momento come Un rapinatore centro dotto nell’appartamento Passando dalla finestra e poi è più volte colpito a donna con una pistola elettrica simile a un taser è stata avviata un’indagine domenica in molte regioni e città della Russiachi vota per le elezioni locali Grazie per averci seguito le muse tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa