Ultime Notizie Roma del 06-09-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale siamo ad un nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno arrivato a Bruxelles oggi Paolo Gentiloni candidato italiano Per la Commissione Europea ha ricevuto per circa un’ora dalla Presidente Letta Ursula von der leyen nell’incontro riferiscono alcune fonti che si è svolto in un clima di grande amicizia lavoro per lei e ne avrebbe parlato con Gentiloni dell’attribuzione dei portafogli con ambizione italiana che resta Però quella degli affari economici lunedì è previsto un nuovo incontro tra il presidente uscente della commissione Jean Claude junker è la stessa monder lei sa che poi il giorno dopo presenterà la sua nuova squadra secondo Mr tra l’indice Spira dell’andamento in italia. dall’istat il recente peggioramento e l’elevata instabilità del quadro congiunturale si sono riflessi sull’andamento delle indicatore anticipatore che scrive l’istituto di statistica nella nota mensile agosto ha segnato un’ampia flessione suggerendodella fase di debolezza dei livelli di attività economica per l’installazione oltre la debolezza dei ritmi produttivi che riflette anche sul mercato del lavoro determinando l’interruzione della crescita delle unità di lavoro delle Ore lavorate yester il Dorian è stato declassato a tempesta di categoria 1 con 20 PIN a una velocità massima di 144 km orari rende noto il centro nazionale americano per gli uragani il bilancio finale delle vittime provocate dal uragano alle Bahamas secondo il Ministro della Sanità sarà sconcertante un sito locale Contauto e5500 le persone di cui non si hanno notizie da giorni il bilancio ufficiale delle vittime per ora è di solo 30 morti l’ultima ora torniamo in Italia la procura di Lecce ha notificato nei giorni scorsi un avviso di conclusione delle indagini a 19 persone tra cui rappresentanti legali di ditte incaricate dei lavori e i vertici di Tap per reati ambientali relative alla costruzione del tratto terminale del gasdotto nel territorio Pugliese la notizia è pubblicata da alcuni quotidiani locali Grazie per averci seguito li uso tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa