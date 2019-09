Ultime Notizie Roma del 06-09-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione Giuliano Ferrigno un’ora di faccia a faccia a Bruxelles oggi per Paolo Gentiloni candidato italiano per la commissione Ue con la presidente Letta Ursula von der leyen incontro in un clima di grande amicizia è servito a diventare le decisioni della bunderland nell’attribuzione dei portafogli con ambizione italiana che resta Però quella degli affari economici Il Financial Times riferisce intanto che Gentiloni sarebbe destinato a prendere il portafoglio della concorrenza lunedì la fonderleghe non vedrai il presidente uscente della commissione Jean Claude junker il giorno dopo dovrebbe presentare la sua nuova squadra di essere l’uragano Dorian è stato declassato a tempesta di categoria A1 con fino a una velocità massima di 144 km orari il centro nazionale americano per gli uragani il bilancio finale delle vittime provocati dall’uragano nelle Bahamas e secondo il Ministro della Sanità sera però sconcertanteuna sito locale conta oltre 5500 le persone di cui non si hanno notizie da giorni il bilancio ufficiale delle vittime per ora di 30 morti Intanto dalla stazione spaziale internazionale l’astronauta dell’esa Luca Parmitano filmato timelapse che mostra l’occhio dell’uragano a rallentatore andiamo a Singapore perché è morta a 95 anni l’ex presidente dello Zimbabwe Robert mugabe un’icona della Liberazione l’ha definito dal capo dello Stato africano mugabe era stato costretto a dare le dimissioni nel 2017 dopo 37 anni al potere le sue promesse iniziali furono progressivamente disattese a causa dell’instabilità economica di presunti brogli elettorali di continue violazioni dei diritti umani per il presidente del Sudafrica è stato un campione della lotta contro il colonialismo ancora essere in chiusura con Kong Si prepara ad avere nuove proteste weekend con i dimostranti che puntano ad interrompere ancora le linee di collegamento con l’aeroporto internazionale non ritenendo sufficienti il ritiro formare della contestata legge sulle estradizioni in Cina e le altre aperture dellal’attrice Carrie Lam tra cui quella sul dialogo diretto l’obiettivo In altri termini a ripetere quanto fatto lo scorso week-end quando migliaia di persone bloccarono per poco più di un’ora gli accessi alla rotazione non che la linea ferroviaria l’autostrada causando di servizi di diverse ore e tutto grazie per averci seguito le due se tornano la prossima edizione

