Ultime Notizie Roma del 06-09-2020 ore 16:10

romadailynews radiogiornale e venerdì trovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio ancora una buona domenica a tutti voi il ministro della Salute speranza chiede che per la sanità siano drenate risorse del recovery Found al mese Oltre che dal bilancio dello Stato dovunque vengono i soldi si sono presi per la salute per il nostro servizio sanitario nazionale una spesa giusta quindi dobbiamo muoverci in questa direzione dobbiamo fare una riforma Spiegami in una fase espansiva ora abbiamo una clamorosa opportunità domani nuovo dpcm collegato alla fase 3 la caduta media annuale del pene italiano non tra due cifre la ferma il ministro dell’ economia Roberto Gualtieri che assicura anche una chiara determinazione utilizzare al meglio le risorse delle coliche significa Non disperdere le mille Rivoli e concentrare è la ministra del Lavoro Nunzia catalfo rassicurante in autunno inverno dice ci si attende una ripresa sul fronte occupazionale i datiil nostro possesso sono positivi sui 600 mila posti persi degli stagionali da coloro che lavoravano nel settore del turismo registriamo una ripresa 230 mila assunzioni in più allarme dall’Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani che registra l’innalzamento della curva epidermica così come il numero dei ricoveri in terapia intensiva ai malati di covid che vengono ricoverati in questi reparti non sono meno gravi di quelli arrivati a marzo-aprile Spiega Alessandro Bergallo presidente nazionale aroi emak non ci convince quanto detto da alcuni in questi mesi che il virus sia diventato meno aggressivo aggiunge regolare con una paziente tranquillo Così il professore Alberto zangrillo ha definito la situazione di Silvio Berlusconi ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano spiegando che la fase delicata ma sì ribadisce un cauto ottimismo clinico spiega che l’ex premier sta reagendo in modo ottimale alle cure il che non vuol dire cantare vittoria aggiunge un dato che appartiene alla categoria definita più fragile quanto si è preso Berlusconi ha trascorso un’altra notteed è descritto di umore sereno altri 7 dipartimenti francesi sono stati classificati Come zone rosse e ad alto rischio coronavirus portando a 28 il numero delle aree in cui è possibile adottare misure rafforzate per contenere la pandemia un apposito decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Con efficacia immediata si tratta dei divertimenti Nord basso Reno cena Marittima ecodor più due dipartimenti della Corsica e l’isola della riunione l’oceano indiano Cambiamo argomento morto e sette feriti due dei quali gravi il bilancio di una notte via collettamenti a Birgi sono ipotesi di terrorismo ha detto il ministro degli Esteri britannico che comunque invitato a vigilare testimoni hanno definito l’accaduto frutto di una violenta rissa tra due gruppi di giovani in un’area affollata di pub e ristoranti e locali notturni la polizia non ha citato movente ma c’è un legame fra le diverse risse e aggressioni in un’area al cuore della vita notturna una persona ricercata si lavora alle identificazioni di altri sospettiBasta con gli scontri sulla giustizia è necessario abbandonare le logiche della contrapposizione il messaggio arriva dal guardasigilli Alfonso Bonafede che da Cernobbio annuncia l’intenzione di incontrare nelle prossime settimane associazioni e soggetti maggiormente rilevanti in ambito economico in concomitanza con l’avvio dell’iter parlamentare sulle riforme processuali riferendosi a quella della Giustizia civile ma anche quelle messe in campo Per il penale per il termine del suo intervento il ministro sottolinea che sia un passo dalla Svolta E non si può sprecare questa occasione malore in diretta Facebook per Arturo Lorenzoni il candidato presidente del Veneto per il centro-sinistra positivo al covid che si era collegato con il ministro per gli affari regionali Francesco boccia è il candidato sindaco di Venezia per Paolo Baretta il collegamento video con Lorenzoni che parlava da casa è stato interrotto e l’esponente politico è stato soccorso dai familiari in casa riprendendo si poco dopo il frumento video è stato rimosso dal social ed è tutto per il momento appuntamento a più tardi buon proseguimento di ascolto è ancora làBuona domenica

