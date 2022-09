Ultime Notizie Roma del 06-09-2022 ore 16:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno andiamo a Mosca e un’apertura in un posto su telegram la portavoce del Ministero degli Esteri Russo scrive Roma è spinto al suicidio economico per la frenesia sanzionatoria euro-atlantica risultato tra che non erano distrutte dai fratelli d’oltreoceano un po’ che le aziende americane oggi pagano l’elettricità 7 volte meno di quelle italiane le sanzioni aggiunge l’istruzione aggiunge la portavoce siamo diventati uno strumento di concorrenza sleale contro i produttori italiani secondo Mosca quando le imprese italiane crolleranno saranno comprate a buon mercato dagli americani il piano italiano per la riduzione della dipendenza dalle fonti energetiche russe messo a punto dal ministro per la transizione ecologica Roberto Cingolani è imposto a Roma da Bruxelles che a sua volta agisce su ordini di Washington Ma alla fine saranno gli italiani concludi la portavocea che dovranno soffrire andiamo al Regno Unito Boris Johnson si è congedato questa mattina da downing Street prima di recarsi in Scozia per passare il testimone alle finanze a familiari e sostenitori ha ribadito di essere fiero di quanto fatto nei suoi 3 anni di governo Infatti izzando il sostegno militare data Kiev contro la Russia è che a suo dire potrebbe aiutare in Ucraina rovesciare le sorti della peggiore guerra in Europa in 40 anni ma anche il calo della disoccupazione Quant’è la crisi economica attuale ne ha imputato parte della responsabilità Vladimir Putin che comunque non riuscirà mai a bullizzare il regno il suo popolo Johnson ha confermato indirettamente di voler mantenere il suo senso del Curato per garantire il sostegno più fervida la sua erede Ras finora ministro degli Esteri programma di letta ieri nuova leader Tory Jones e la puoi dire indicato il suo lavoro e ha ringraziato Tra l’altro intorno appassionato il popolo di chiusura torniamo in Italia quando è nato dalla quinta sezione civile della cassazione per evasione dell’irpef il capitano della Lazio Ciro Immobile in relazione alle indagini della Guardia di Finanza del 2012 che ha messo nelle mailparcelle Per il trasferimento del bomber della Juventus al Genoa per scrivere pubblica e si riferisce ad un verdetto della Suprema Corte pubblicata a luglio che ha respinto il ricorso del calciatore contro la sentenza emessa nel 2019 la commissione tributaria della Campania per la sussistenza di reddito da lavoro dipendente sottratto a tassazione per il quale è stata determinata la maggiore IRPEF dovuta per il 2012 era l’ultima notizia Grazie per averci seguito l’informazione torna la prossima edizione

