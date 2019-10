Ultime Notizie Roma del 06-10-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale ancora Man ritrovate l’ascolto dalla lezione da Francesco Vitale in studio e accusato di omicidio plurimo di tentato omicidio Alessandro gusto Stefano era l’uomo che ha ucciso due agenti della questura di Trieste Merano una risposta gli inquirenti della madre ha raccontato che il figlio la sera prima sentiva delle voci sequestrate le puntine degli agenti sindacato staffa cosa c’erano problemi il dipartimento di pubblica sicurezza di ottobre aveva fatto sapere che riguarda erano in corso vero che ora precisa Anche al momento non c’è nessuna prova di fondine inadeguate su Twitter Chef Rubio scrive di poliziotti impreparati mandati a morire e scoppia la bufera Cambiamo argomento sale a tre il numero dei senatori repubblicani che criticano Donald Trump per i suoi capelli a stati stranieri indagare il suo Rivale politico giovedì penso che il presidente abbia fatto un grande errore a chiedere alla cena di indagare un avversario politico è completamente inappropriato di Chiaraunendosi così ammetto Romea pensasse intanto lo stesso mi veniva nido Riale Washington Post ha attaccato Trump usandolo di usare la carica più alta del paese per i suoi interessi politici personali Cambiamo argomento l’alta corte di Hong Kong ha respinto la richiesta formulata da un gruppo di parlamentari dell’opposizione di sospendere la legge contro l’uso delle maschere nei cortei in vigore da venerdì lo riporto a Sky News le motivazioni della sentenza saranno Resi noti soltanto una intanto l’ex Colonia britannica si prepara un’altra giornata di proteste mentre trasporti hanno ripreso parzialmente funzionale dopo la paralisi di ieri c’è il serio rischio di ritrovarci fuori dal carcere anche boss mafiosi e terroristi in attesa della decisione prevista domani dalla Corte europea dei diritti umani di Strasburgo sul cosiddetto ergastolo ostativo il ministro degli Esteri Luigi Di Maio esprime la sua preoccupazione a lanciare l’allarme anche dietro della Giustizia Alfonso Bonafede che definisce l’ergastolo ostativo un caposaldo della lotta alla mafia e al terrorismo e scontro tra contenenti dopo l’attacco al governo il premiernon abbiamo bisogno di fenomeni Renzi replica spiegando che Italia vive contro le tasse non contro il governo sul cuneo fiscale si fa quello che si può con le risorse disponibili Terenzi trova altre risorse ce lo dica a fermarmi per gli affari regionali Francesco boccia bella nuova con te non siamo della pasta di Salvini leader della legata che parla di spettacolo indegno mattina meglio le elezioni del liberismo di Renzi inverno in settimana in Parlamento il primo per il conte bis e 4 giovani morti 2 feriti gravi e il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa notte sulla statale 107 Silana Crotonese all’altezza del Bivio verrebbe nella frazione di sapone Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Cosenza i sanitari del 118 Ei Carabinieri della compagnia di Rende tra le possibili le cause dell’incidente l’asfalto scivoloso della strada lo sport sarà Fabio quartararo partito davanti a tutti Oggi nel Gran Premio di Thailandia sul circuito di buriram in prima fila con il francese della Yamaha Petronas partiranno Maverick vignales è il campione del mondo MarketRicordati la Franco Morbidelli Danilo Petrucci Andrea Dovizioso ha fatto il terzo tempo e partirà dalla terza fila come Valentino Rossi che non è andato oltre il nonno tempo per il calcio occhi puntati stasera sul big match della settima giornata di campionato tra Inter e Juventus Intanto ieri il Milan è tornata alla Vittoria battendo in rimonta il Genoa perde 1 il successo consente al tecnico Giampaolo di tirare un sospiro di sollievo bravi a rialzare la testa e commento dell’allenatore oggi alle 12:30 Fiorentina Udinese alle 15 Atalanta Lecce Bologna Lazio Roma Cagliari Alle 18 Torino Napoli domani l’ultima partita Brescia Sassuolo ed è tutto buon proseguimento di appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa