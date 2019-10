Ultime Notizie Roma del 06-10-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla relazione da Francesco Vitale in studio femminicidio La scorsa notte a Cologno al Serio un uomo di 47 anni italiano ucciso la moglie moldava di 36 L’indirizzo è venuto fuori dalla casa della sorella di lei e torno alle 4 la moglie porta subito dopo accoltellata il marito in fuga dai ricercato dai carabinieri per chiesa Deve evitare nuovi kolonialisme lo ha detto papà Francesco aprendo il sinodo sull’amazzonia quando senza amore e senza rispetto si divorano popoli e culture ha sottolineato Il Santo Padre non è il fuoco di Dio ma il fuoco del mondo e pure Quante volte il dono di Dio non è stato offerto ma imposto quante volte c’è stata colonizzazione anziché evangelizzazione Dio ci preservi dall’avidità i nuovi colonialismi Papa Francesco il fuoco appiccato da interessi che distruggono come quello che recentemente ha devastato l’amazzonia non è quella del vangelo e sarà tra il numero dei senatori repubblicani che criticano Donald Trumpstati stranieri a indagare il tuo Rivale politico Joe biden penso che il presidente abbia fatto un grande errore a chiedere alla fine di indagare un avversario politico è completamente inappropriata dichiarato Suzanne Collins unendosi così intanto lo stesso mese di luglio del Rojale al Washington Post attaccato Trump accusandolo di usare la carica più alta del paese per i suoi interessi politici personali voltiamo pagina l’alta corte di Hong Kong Ares la richiesta formulata dal gruppo di parlamentari dell’opposizione di sospendere la legge contro l’uso delle maschere nei cortei in vigore da venerdì lo riporta Sky News le motivazioni della sentenza saranno rese note soltanto martedì Intanto le colonie britanniche si prepara un’altra giornata di proteste e mentre i trasporti hanno ripreso parzialmente a funzionare dopo la paralisi di ieri il 31 ottobre la Gran Bretagna la cera l’Unione Europea o senza accordo a 25 giorni dal giorno in cui il premier britannico Arizona ribadisce la sua linea dura in un articolo pubblicato dalle edizioni domenicali dei tabloid Sun e da Aliexpress il 31 ottobre faremo le valigie Ce n’èOra si tratta solo di vedere se Bruxelles ci saluta con un accordo gradito da entrambe le parti così saremo costretti ad andarsene per conto nostro scrive mogio scaricando sull’Unione Europea alberi che devi fare nodi alle responsabilità che D’altra parte Bruxelles non intende affatto assumere un capo clan della camorra avrebbe regalato un neonato un proprio affiliato versando i €10000 necessari per pagare una donna dell’est europeo disposta a cedere il frutto di una sua gravità la vicenda raccontata dal mattino emerge da una dell’inchiesta della dda di Napoli sulle cosche della zona orientale della città il secondo quanto riferisce il giornale sarebbe accusato di falso e alterazione di stato civile gravati dal fine mafioso avrebbe agito scrive il Gip per fornire la dimostrazione sul territorio della posta della propria organizzazione 4 giovani morti 2 feriti gravi il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa notte sulla statale 107 silana-crotonese all’altezza del Bivio per rendere la prossima di Saporito tra le possibili cause dell’incidente l’asfalto scivoloso della strada in un altro incidente stradale avvenuto a Fiumicello inUdine un ragazzo di 27 anni è morto altri quattro sono rimasti feriti dopo che il conducente dell’auto sulla quale viaggiavano ha perso il controllo della vettura è uscita di strada finendo contro un muro lo sport Si conferma campione del mondo della MotoGP per la quarta volta consecutiva vincendo il GP di Thailandia disputato sulla pista di buriram lo spagnolo della Honda all’ottavo titolo iridato in tutte le classi ha preceduto francese Fabio quartararo su Yamaha finale Quarto Dovizioso Ducati Oggi ho pensato solo a vincere la gara senza pensare alla qualifica cominciato Market è vera l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa