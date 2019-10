Ultime Notizie Roma del 06-10-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buon pomeriggio dalla redazione Gabriella Luigi in studio ci sono le immagini della sparatoria avvenuta in questura Trieste le telecamere nell’atrio oppure all’esterno del palazzo sequestrate dal proprietario giudiziaria avrebbero ripreso una parte di quanto è accaduto vero il conflitto a fuoco col personale di guardia e il tentativo di Fuga di merana subito dopo l’omicidio di due poliziotti quasi estremamente con il tempo stesso drammatica detto il questore della città Giuseppe petronzi fasi che hanno testimoniato la capacità di risposta dell’ apparato che è riuscito a rendere inerte a fermare la persona immediatamente scongiurando la possibilità che potesse fare danni peggiori ha detto il questore sui lavori del parlamento interviene leader pentastellato Luigi Di Maio che incalza all’esecutivoNon può essere il governo in cui ogni mattina leggiamo interviste Che annunciano qualcosa facciamo e poi diciamolo vale per tutti gli argomenti ha detto Di Maio a partire dal taglio dei parlamentari sul quale si aspetta un voto trasversale del parlamento ed il blog dei 5 Stelle Punta il dito sugli assenteisti chiedendo se avranno il coraggio di votare insieme a noi e stilando una classifica e vertici della quale ci sono anche nomi insospettabili come quello di Giorgia Meloni il ministro degli Esteri risponde anche alle polemiche sollevate dall’ex ministro Salvini il governo attuale sta affrontando il tema dei migranti con il decreto sui rimpatri eravamo all’anno Zero ha detto dal PD Intanto il segretario Zingaretti Appoggia la proposta del ministro della sanità speranza per il taglio Al superticket Renzi assicura siamo stati i principali sponsor del governo perché mai farlo cadere dice il leader di Italia viva un ragazzo di 25 anni ha ucciso 5 persone se poi costituito alla polizia di g&bl notturistico del Tirolo austriaco La notte scorsa secondo la ricostruzione le vittime sono le ex fidanzate la famiglia di lei tra cui il nuovo compagno della giovane proclamato il lutto cittadino lo sport in chiusura nell’anticipo dell’ora di pranzo di quest’oggi la Fiorentina ha battuto l’Udinese 10 in gol milenkovic in campo Atalanta Lecce Bologna Lazio Roma Cagliari questa sera alle 18 Torino Napoli poi chiude lo scontro tra la prima e la seconda in classifica Inter e Juventus è tutto della redazione vi augura una buona serata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa