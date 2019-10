Ultime Notizie Roma del 06-10-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale l’informazione Buonasera redazione Gabriella Luigi in studio ci sono le immagini della sparatoria avvenuta in questura Trieste le telecamere nell’atrio e quelle all’esterno del palazzo sequestrate dall’autorità giudiziaria avrebbero ripreso parte di quanto accaduto vero il conflitto a fuoco col personale di guardia e il tentativo di Fuga di meran subito dopo l’omicidio dei due poliziotti intanto nel decreto di fermo si rileva anche meran nel corso della sparatoria ha mostrato lucidità portando avanti l’azione aggressiva il gip nell’ordinanza che ne dispone il carcere rileva poi l’assenza di riscontri oggettivi su una possibile malattia psichica dell’uomo negli Stati Uniti continua lo scandalo su Donald Trump per l’Ucraina che si è fatta avanti una seconda talpa per denunciare lepreil presidente per fare indagare eBay Nello ha reso noto il suo avvocato Marco Usai da lei dici il whistleblower a informazioni di prima mano a differenza di quello precedente la cui denuncia fatto l’indagine di impeachment la nuova talpa già parlato con l’ispettore generale dell’ intelligence si tratterebbe anche questa volta di un dirigente delle intelligenze all’esistenza di un secondo informatore in particolare uno che parlare direttamente degli eventi che coinvolgono il Tycoon in relazione telefonata del presidente ucraino per fare indagare biden potrebbe vanificare l’accusa di Trump che la prima denuncia sia inaccurate basata su informazioni di seconda mano Cambiamo argomento femminicidio La scorsa notte a Cologno al Serio un uomo di 47 anni italiano ha ucciso la moglie moldava di 36 anni il delitto è avvenuto fuori dalla casa della sorella di lei attorno alle 4 del mattino La donna è morta subito dopo coltellata L’uomo in fuga ed è ricercato dei Carabinieri parliamo adesso di organici delle scuole a Frontdi esigenze chiare permane una parte consistente di insegnanti a contratto determinato o Assunta con contratti atipici il problema si fa più evidente nell’ambito del sostegno senza Marcello Pacifico presidente del sindacato ANIEF diritto all’istruzione la notte applicate perché sono anche che per quanto riguarda educativoorari e non precario andare in chiusura lo sport l’Atalanta ha battuto il Lecce 3 a 1 2 a 2 tra Bologna e Lazio 1 a 1 tra Roma e Cagliari in campo Torino Napoli questa sera chiude la giornata Inter Juventus è tutto dalla redazione Vi auguro una buona serata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa