Ultime Notizie Roma del 06-10-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio Matteo Renzi al Vetriolo a mezz’ora su Raitre penso che se si vuole far chiarezza come conta detto giusto per Presidente del Consiglio vado al copasir spieghi tu e soprattutto perché il Ministro della Giustizia americana è venuto segretamente incontrare il capo del dis Questa è la domanda e disse il dipartimento delle informazioni per la sicurezza il taglio del cuneo fiscale Renzi Ha ribadito poca roba piccola ma il nome del quieto vivere perché non alzino l’IVA io ci sto dice Renzi che apre quindi al Partito Democratico intanto dal Movimento 5 Stelle leader Luigi Di Maio incalza l’esecutivo facciamo le cose Poi diciamo le questo vale per tutti gli argomenti questo non può essere il governo in cui ogni mattina leggiamo interviste che annoqualcosa ha detto il leader pentastellato intanto negli Stati Uniti spunta una seconda talpa sull’ucraina Gate si è fatta avanti per denunciare le pressioni di Donald Trump sull’ucraina per fare indagare i biden e lo ha reso noto il suo avvocato Marco zayed il whistleblower avrebbe informazioni di prima mano a differenza del precedente che rischiano di vanificare l’accusa di tempo che la prima denuncia sia inaccurate basata su informazioni di seconda mano nella cronaca in Austria un ragazzo di 25 anni ha ucciso 5 persone se poi costituita la polizia di due noto centro turistico nel Tirolo austriaco La notte scorsa secondo la ricostruzione e Vittime sono Rex è fidanzata e la famiglia di lei per cui il nuovo compagno della giovane proclamato il lutto cittadino sport calcio Serie A questa sera al derby d’Italia chiude la settima di campionato Inter Juventus nel pomeriggio l’Atalanta ha battuto Lecce 3 a 1 pareggi per le squadre romane 2 a 2 perin trasferta contro il Bologna 1 1 tra Roma e Cagliari è tutto dalla redazione buona serata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa