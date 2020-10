Ultime Notizie Roma del 06-10-2020 ore 16:10

romadailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno covid-19 in apertura il Consiglio dei Ministri che si terrà questa sera alle 20:30 dovrebbe quanto si apprende a provare il decreto che proroga al 31 gennaio lo stato di emergenza Domani ci sarà l’incontro tra governo e regioni solo il nuovo dpcm con la stretta per il contenimento del virus con te scrive battaglia non è vinta attenzione massima il governo ha invitato a provvedere affinché su tutto il territorio nazionale sia introdotto l’obbligo di indossare la ma anche nei luoghi all’aperto per l’intero arco della giornata è uno dei tre impegni da adottare chiesti dal governo in una risoluzione dalla maggioranza e la camera un altro e la proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021 il terzo impegno e quello di verificare la necessità di individuare il tempo di misure di prevenzione economia la prossima legge di bilancio le sovvenzioni del recovery Fund avranno un valore complessivo pari a circa il 2% del PIL nel21 pari quindi a circa 35 miliardi non fare la nuova versione della nota di aggiornamento al def e riferimenti a chiusure selettive nel cosiddetto scenario avverso nel 2022 verrà ricoverato il livello del registrato nell’anno precedente la pandemia scrivere ministro Gualtieri nella premessa della nota quel che gli propone un patto fiscale che premi La fedeltà fiscale e sotto forma di calo di tasse Intanto il 2 agosto è stato approvato dal Senato che ha confermato la fiducia al Governo con 148 voti favorevoli 117 contrari e nessun astenuto maltempo un altro cadavere è stato recuperato in mare a Sanremo È l’ottavo da dopo l’ondata che ha devastato le Alpi Marittime fatto molti dispersi in Francia è un uomo come tutti gli altri recuperati identificato uno di essi è un operaio sessantenne i danni del maltempo che ha colpito il Piemonte fine settimana si aggirano sulle miliardo di euro a dirlo su Facebook è il Presidente della Regione Alberto Cirio andiamo degli Stati Uniti tra un po’ viene dimesso dall’ospedale e rientra la Casa Bianca si toglie subito la mascherina concludiMa uscite non fatevi condizionare dal coronavirus dice il presidente gli americani pagano gli ricorda il numero di decessi negli Stati Uniti che ha superato quota 210 mila Trump annuncia anche che tornerà alla campagna elettorale E tu Grazie per averci seguito le news e tornano la prossima edizione

