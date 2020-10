Ultime Notizie Roma del 06-10-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale 6 ottobre spazio di informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno coronavirus in apertura il bollettino di oggi 2677 nuovi casi in Italia 28 morti cadono di 4000 ricoveri in terapia intensiva quasi 100 mila i tamponi tra le regioni con il maggior numero di contagi ci sono Campania 395 Lombardia 350 al Lazio 275 e Piemonte 259 cadi la crescita più bassa si registra in Basilicata con quattro con te intanto per il ministro della Salute Roberto Speranza i prossimi mesi non saranno faciliteranno settimane di covid in attesa delle cure dobbiamo recuperare lo spirito di unità nazionale di marzo quando il Paese si è stretto a corti e ha dovuto essere unito speranze Industrie nuovo dpcm con le misure anti coronavirus mascherine obbligatorie all’aperto più controlli contro gli assembramenti l’invito del governo e di mantenere la massima attenzione anche finitava meglio che altrove e di non farsi illusioni la battaglia sanitaria e la premessa perché paese possa ripartire E con 138 voti favorevoli 2 contrari 12 astenuti il Senato ha approvato la risoluzione che impegna il governo a provocare lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021 Il voto è venuto dopo le comunicazioni del ministro della Salute Roberto Speranza delle misure di contenimento del covid della risoluzione Fra l’altro che l’estinzione in tutt’italia dell’obbligo di indossare la mascherina anche la terza e la necessità di individuare un paio di misure di prevenzione compreso il potenziamento del sistema di tracciabilità dei contagi manca per due volte la camera è legale la risoluzione di maggioranza la seduta è stata rinviata a domani ultima notizia in chiusura la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina fa un bilancio della gestione delle emergenze a dell’epidemia due settimane dall’apertura delle scuole buoni risultati ma restiamo cauti rispetto delle regole anche fuori dagli istituti la scuola va protetta deve rimanere aperta che per il presidente nazionale della Sis 118 Mario Balzanelli riferendosi al casoIstituto Principessa Maria Pia di Taranto 17 studenti contagiati in una stessa classe o il segnale dice da interpretare a livello nazionale come un evento sentinella è tutto grazie per averci seguito le news torna la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa