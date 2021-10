Ultime Notizie Roma del 06-10-2021 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco vita in studio via Libera del Consiglio dei ministri della delega fiscale la lega contraria alla riforma del catasto diserta riunione del governo per l’attuazione 2 miliardi Nel 2020 21 nel 2023 le risorse saranno integrate con nuove entrate dalla l’evasione graduale superamento dell’irap e garantendo il fabbisogno sanitario Nomentano le tasse della modifica delle rendite catastali si riparlerà nel 2026 assicura draghi no di Salvini lo spiegherà lui aggiunge nel testo c’era quanto pattuito il metodo non va bene non è l’oroscopo repliche leader della Lega centrodestra diviso no di Fratelli d’Italia si ripromette a passa la linea di Forza Italia la casa non si tocca le europarlamentare di Fratelli d’Italia Carlo fidanza Roberto jonghi Lavarini anche detto Il barone nero sono indagati per l’ipotesi di finanziamento illecito riciclaggio nell’indagine Milanese scaturita dal inchiesta giornalistica di fanpage sulla campagna elettorale di Fratelli d’Italia ieridi Finanza anche effettuato alcune perquisizioni definitivo il dato delle comunali del centrosinistra sei capoluoghi tre al centrodestra 9 al ballottaggio Confermati i tre sindaci uscenti altri 5 si gioca nel vista al secondo turno a Roma prove d’Intesa tra Gualtieri Calenda io non apro gioco Alfieri comunque ci devono essere alcune condizioni come quella che non devono esserci 5 stelle in Giunta dici che senza la cui vista con 19% era più a Roma Trieste il voto non indebolisce il governo ma non so se lo rafforza commenta gratis il Nobel per la fisica Giorgio Parisi fisico teorico dell’università La Sapienza di Roma dell’Istituto di fisica nucleare vicepresidente dell’Accademia dei Lincei per le sue ricerche sui sistemi complessi il premio anche al sicuro ma nave Klaus altmann per gli studi sul riscaldamento globale il premio rendono reale Italia la sua comunità scientifica Presidente della Repubblica Mattarella draghi uno straordinario successo la più bella notizia di oggi Massimo Galli infettivologo dell’Ospedale Sacco di Milano e Massimo Andreoni virologo di Tor Vergata sono 324indagati nell’inchiesta della procura di Milano su presunte iscrizioni nomi irregolari per un inizio di turbative farsi ideologico fiducia nei nostri ricercatori confermata dal rettore della statale Franzini mentre per infettiva crisanti la stima in Galli resta intatta si torna a ballare in pista senza la mascherina e con grinta se le discoteche ripartono in zona bianca con il limite del 35% di presenze al chiuso 50% l’ha perso i gestori così è difficile aprire l’agenzia Europea dei medicinali autorizza la terza dose di vaccino moderna da somministrare almeno 28 giorni dopo la seconda per individui compromessi dai 12 anni in su Intanto in 24 ore sono 2466 nuovi contagi 50 le vittime 320 2282 tampone il tasso di positività e allo 076 % nel secondo trimestre 2021 il reddito disponibile delle famiglie è cresciuto 005 rispetto al trimestre precedente lo comunica l’Istat Aggiungendo che lo metto di prezzi ha frenato l’incremento del poterecresciuto dello 01 rispetto al trimestre precedente la propensione al risparmio delle famiglie stimate al 12-9 il rialzo del 5,4 la spesa per consumi in termini nominali del bilancio del maltempo in Italia secondo Coldiretti in un solo giorno ci sono stati 20 nubifragi stazione della Circumvesuviana allagata treni bloccati in ritardo in campagna chiuse per frane in Liguria la statale 35 dei Giovi del Turchino famiglie sfollate isolate nel savonese a Roma allagamenti e alberi caduti allerta dighe in Piemonte Il Po è salito di 3 metri 24 ore codice giallo in Toscana per le mareggiate tornado a Catania e temporali nelle Marche sempre meno acqua sul pianeta per colpa della siccità l’ONU stima che nel 2000 55 miliardi di persone resteranno sempre sono 107 i paesi fuori target e gestire in modo sostenibile le risorse idriche entro 2030 in vent’anni il cambiamento climatico ha ridotto l’accumulo d’acqua terrestre di un centimetro l’anno e la situazione peggiorerà perché solo lo 05 utilizzabile come acqua dolce l’Italia la prima il mioper consumo come operano le miliardi di metri cubi l’anno ed è tutto buon proseguimento di ascolto linea alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa