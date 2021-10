Ultime Notizie Roma del 06-10-2021 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il governo va avanti l’azione del governo non può seguire il calendario elettorale così il Presidente del Consiglio Mario Draghi in conferenza stampa margine della seconda giornata di lavori del vertice informali Unione Europea Balcani occidentali risposta a una domanda sull’eventuale apertura di una crisi dopo gli attacchi di Matteo Salvini il premier ha anche illustrato la situazione Geopolitica e come gli stati europei dovrebbero unirsi per raggiungere i medesimi obiettivi se l’Europa non ha una politica estera comune molto difficile che possa avere una difesa comune poi toccato vari Temi da ritiro delle truppe americane dall’afghanistan a come paesi europei possano agire all’interno della NATO si torna a ballare in pista senza la mascherina e con Green pass le discoteche ripartono in zona bianca con il limite del 35% di presenze al chiuso e del 50% all’ aperto i genitori dicono cosìaprire il ministro dell’istruzione bianche parla di un nuovo protocollo con linee comuni per le quarantenni nelle scuole l’agenzia Europea dei medicinali autorizza la terza dose di vaccino moderna da somministrare almeno 28 giorni dopo la seconda prendi l’immuno compromessi dei 18 anni in su in vista del possibile utilizzo della terza dose di vaccino anti covid e la Commissione Europea sta valutando se è come aggiornare il Green pass europeo a breve attesi nuovi dati sui conti AG dal Ministero della Salute almeno fino al prossimo weekend la fase di maltempo che si è aperta domenica scorsa anche nei prossimi giorni continuerò a piovere su molte regioni saranno due parti ciclonici responsabili di avverse condizioni meteo da domani giovedì 7 ottobre il primo vortice del NordEst che era lungo il Medio Adriatico per poi raggiungere il sud piogge battenti un generale diventi colpiranno Lombardia e Nordest gran parte del centro e molte regioni del sud lo spostamento della bassa pressione verso sud richiamerà venti freddi sia dimora sia di Grecale è tramontana il maltempo si concentreràsulle regioni adriatiche della Romagna della Puglia per stendersi per gran parte del sud e localmente sulle zone interne di Toscana e Lazio il cancelliere austriaco Sebastian kurz indagato per favoreggiamento della Stazione lo riferisce l’edizione on-line del quotidiano di ebbrezza Aggiungendo che anche alcuni stretti collaboratori del cancelliere sarebbero indagati nell’ambito di un’inchiesta sui sondaggi pubblicati dai media di proprietà della famiglia fellner pagina Harrison Ford nei panni della scarico più famoso del cinema È arrivata a Siracusa la mega produzione di Indiana Jones uscita al cinema prevista per luglio 2022 allestito il 72 tra i luoghi più suggestivi della città ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa