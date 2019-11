Ultime Notizie Roma del 06-11-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione da Francesco vita studio chi governo Mostra i pugni nei confronti di arcelormittal che ha notifica per volontà di ritirarsi dalle Silva Corte oggi incontra i vertici dell’azienda e chiarisce stato stipulato un contratto e saremo inflessibili sul rispetto degli impegni il mini trovato negli attacca l’azienda prende in giro lo Stato dice il piano industriale è stato disatteso per via di errori macroscopici che riesce niente norme ad personam e giovedì sera in Italia cyan gengar presidente e amministratore delegato del gruppo siderurgico indiano protagonista del passato negoziato per liberare il i parenti smentisce contatti dei coinvolgerli in una cordata alti E dopo aver cantato vittoria per aver strappato il governatore impiantati ai repubblicani i denti tolgono al grand Old party anche il controllo dell’intero Parlamento della Virginia per la prima volta in vent’anniil secondo risultato negativo per Donald Trump nel Superfly 6 elettorali in tre stati americani considerato un test per il Tycoon in vista del voto per la casa bianca Nel 2020 ora si attende il risultato del voto per il motore del Mississippi attacca Renzi sulla manovra aprire una polemica su un testo sottoscritto da tutti numerazione di basso livello che gli italiani giudicheranno Se pensa che alimentare le polemiche aumenti il consenso si sbaglia dice alle 7 Viber del PD che sulla crisi dell’ex il apre a ristabilire lo scudo penale Chiama in causa anche cren da lui commissario Non mi permetterei di dirlo ma se volesse dare una mano a questo governo perché non utilizza alcuni situazioni di difficoltà di grandi aziende finisce nel sangue una rapina in un bar tabacchi alla periferia di Roma ora fino a Torre morto il tabaccaio è rimasto gravemente ferito è accaduto in via Antonio Ciamarra la zona di Cinecittà est i due rapinatori sono entrati nel locale armati e davanti ai clienti a Terreti il si sono Avvicinati al titolare dico dopo sono stati esplosi alcuni colpi d’arma da fuoco che hanno ucciso uno dei ladri feritoun cittadino cinese di 55 anni ancora da chiarire la dinamica Cambiamo argomento mecmont è il capo dello staff della presidente statunitense non testimonierà venerdì nelle pagine di impeachment contro Donald Trump lo ha fatto sapere da casa bianca ricordando che l’amministrazione non vuole che gli altri e consiglieri del presidente partecipino a questo procedimento definito il vicolo fazioso lo sport l’Inter si fa rimontare dal 20 dal primo tempo a Dortmund e perde con la partita anche l’occasione di avvicinare gli ottavi di Champions League i nerazzurri ora devono vincere anche a Barcellona per sperare di passare turno a Napoli invece può bastare anche il pari interno con il Salisburgo agli azzurri servono due punti tra Liverpool e gente per passare E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto e appuntamento a più tardi

