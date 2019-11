Ultime Notizie Roma del 06-11-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco studio il premier Giuseppe Conte incontrerà oggi vertici dell’arte l’orbitale dopo la volontà dell’azienda di ritirarsi dalla ex Ilva il primo ministro che ha promesso in flessibilità da parte del governo si è detto fiducioso intanto sempre per oggi è previsto un presidio dei Lavoratori sotto la direzione lasciando il consiglio di fabbrica permanente e se verranno oggi funerali di Luca sacchi il ragazzo ucciso nei giorni scorsi con un colpo di pistola alla testa nel quartiere Appio Roma la funzione in programma alle 14 si terrà in una chiesa della zona in cui abitava il giovane la famiglia tramite gli avvocati ha chiesto di poter vivere con la massima riservatezza il giorno dell’addio nel rispetto del proprio dolore e della sua vita spezzata ringraziamo coloro che vorranno comprendere la nostra scelta ha detto i genitori se i risultati ancora non ufficiali saranno confermati Donald Trump sarà destinato a perdere due lezioni susuperstay che rappresenta per lui un primo test in vista del voto per la casa bianca sullo sfondo della questione impeachment in Kentucky il candidato dei mari vendicato successo anche senza avversari non ancora con la vittoria il risultato in Virginia dove tornano a conquistare tutto il Parlamento dopo vent’anni e repubblicano invece i voti il Mississippi Dove trovare stato te che ha già ricevuto gli auguri di Trump Twitter la politica Zingaretti attacca Renzi sulla manovra aprire una polemica su un testo sottoscritto da tutti È un’operazione di basso livello che gli italiani giudicheranno Se pensa che alimentare le polemiche aumenti con se si sbaglia dice alle 7 leader del PD che sulla crisi delle SIM apre a ristabilire lo scudo penale Chiama in casa anche Calenda La Nuit commissario Non mi permetterei di dirlo ma se volete dare una mano a questo governo perché utilizzarlo in alcune situazioni di difficoltà di grandi aziende e finisce nel sangue una rapina in un bar tabacchi alla periferia di Roma 1 rapinatore morto il tabaccaio rimasto gravemente ferito è caduto in via Antonio Ciamarra nella zona di cinei due rapinatori sono entrati nel locale armati e davanti ai clienti si sono Avvicinati al titolare poco dopo sono stati esplosi alcuni colpi d’arma da fuoco che hanno ucciso uno dei ladri ferito il tabaccaio in un cittadino cinese di 55 anni ancora da chiarire la dinamica Cambiamo argomento basta pellicce d’ora in poi solo modelli sintetici ed ecologici conversione ambientalista della Regina Elisabetta seconda che ha 93 anni e di mettere i Natalina di animali la notizia oggi sulle prime pagine di molti giornali britannici frutto di una delle rivelazioni riservate dal nuovo libro in uscita firmato da Angelina Kelly secondo Qual è l’ordine di lasciare nel guardaroba reale solo eco-pelliccia e risalirebbe ad alcuni mesi fa e questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto linea alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa