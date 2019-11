Ultime Notizie Roma del 06-11-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio il governo Mostra i pugni nei confronti di arcelormittal che ha notificato la volontà di ritirarsi dall’ ex Ilva Corte oggi incontra i vertici dell’azienda e chiarisce è stato stipulato un contratto e saremo flessibili sul rispetto degli impegni voltiamo ancora pagina e anticipiamo la pagina sportiva nella quarta giornata della fase a gironi di Champions League Napoli Salisburgo pareggiano un’altra Paolo occasione sprecata per gli azzurri che con una vittoria avrebbero conquistato in anticipo la qualificazione agli ottavi di finale succede tutto nel primo tempo a sblocca il risultato sul rigore dopo 10 minuti lo zaino segnalare del pareggio Pochi istanti dall’intervallo la cronaca sparatoria nel bar tabacchi caffè europeo di Roma Est durante una rapina uno dei banditi Ennio Proietti 69 anni è morto mentre l’altro Enrico Antonelli 5è stato fermato dalla polizia è rimasto ferito invece il titolare del negozio successo tutto poco dopo le 19 di lunedì in zona Cinecittà in via Antonio Ciamarra fate in fretta perché qui è crollato stiamo morendo sono le parole drammatiche con cui carabiniere Roberto borlengo gravemente ferito ha chiesto aiuto alla propria centrale operativa il 5 novembre Dopo l’esplosione di una cascina a quargnento provincia di Alessandria deflagrazione sono morti Tre Vigili del Fuoco Matteo Gastaldo di 46 anni Marco tris di 38 e Antonio Candido di 32 anni Il procuratore di Alessandria Enrico seria toccato un sopralluogo sul luogo dell’esplosione dagli elementi che abbiamo acquisito teniamo si è fatto doloso ha detto sono stati Infatti ritrovati un timer una bombola di gas ci sono state più esplosioni intervallate aggiunto la procura ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio plurimo e crollo doloso tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti è quella di dissidi tra il proprietario dell’abitazione in figlia così come la pizza legata al risarcimentoil direttore generale di una società municipalizzata del comune di Castellanza in provincia di Varese è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di truffa aggravata ai danni di ente pubblico e peculato in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari emessa dal GIP di Busto Arsizio siamo in provincia di Varese strade chiuse quella di aver caricato sui costi aziendali lavori di ristrutturazione di casa di sua figlia indagati per concorso in peculato anche una farmacista di Castellanza sempre a Varese e un imprenditore di Legnano in provincia di Milano E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto la linea può tornare alla regia

